В ряды юных армейцев Сахалина влились девочки

В селе Троицком Анивского района открылись военно-патриотические сборы «Юнармии», которые второй год подряд проводят в островном регионе. В 2016 году 45 мальчишек побывали в военном лагере, сегодня их ряды пополнили девочки, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

Всего в сборе принимает участие 130 юных армейцев, они приехали из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова, Холмска и Охи.

Поприветствовать юных армейцев прибыл заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. Он отметил, что сегодня региональное отделение является примером и стало лучшим в деле развития юнармейского движения в ДФО. Руководитель отделения Дмитрий Минязев стал куратором по развитию движения на Дальнем Востоке.

- Наша практика уникальна. Подобных военно-патриотических сборов на Дальнем Востоке не проводят. Этот опыт показал, что это интересный формат для молодежи. Мы пытаемся уходить от акций, а переходим к повседневной работе по военно-патриотическому воспитанию. Эта работа ведется совместно с министерством обороны РФ, которое рассматривает «Юнармию» как ключевую организацию по воспитанию молодежи, - отметил Егор Евгеньевич.

В течение недели ребята будут оттачивать знания и умения по военно-прикладным видам спорта - сборка и разборка оружия, полоса препятствий, строевая подготовка, метание учебных гранат, изготовка к бою. Завершится лагерь итоговыми учебными стрельбами - именно здесь и пригодятся юным бойцам все приобретенные навыки.

- Режим дня расписан по минутам. Подъем в 6:30 часов. Утренние процедуры - зарядка, завтрак, построение. У каждого отряда есть свой командир, замкомандира. Они следят за дисциплиной. Старшие помогают младшим, - рассказывает начальник штаба Всероссийского юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Сахалинской области Дмитрий Минязев. - В каждом домике работают печки-буржуйки. Там тепло. Каждый день будет работать полевая баня. Есть учебные классы.

Александра Грачева мечтает служить Родине - девушка увлекается военным делом и уже год занимается русским казачьим рукопашным боем.

- Сегодня утром только заехали. Осмотрели казармы - нам понравилось. Хочу попробовать гранаты учебные покидать, проверить себя на полосе препятствий, - поделилась Александра.

Кирилл Жилкин в прошлом году не смог побывать на полигоне, но узнав от друзей о том, как было интересно, целый год ждал этого события.

- Я приехал из Анивы. Взял с собой только самое необходимое: дождевик, резиновые сапоги и теплый свитер. Форму я уже получил. Она мне очень нравится. Здесь с нами находятся военные. Будем вместе с ними жить, - поделился юный армеец.

Военно-патриотический сбор завершится 25 июня. Новобранцы примут присягу на площади Победы. Планируется, что в торжественной церемонии примут участие олимпийские чемпионы, которые специально прибудут на Сахалин.