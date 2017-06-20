В Южно-Сахалинске надземный переход оборудовали лифтом с музыкой

В Южно-Сахалинске впервые оборудовали надземный переход системой лифтов. Дополнение получила конструкция пешеходного перехода у Дома торговли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Ранее губернатору поступила жалоба на неприспособленность сооружения для маломобильных граждан. Упущение было исправлено, накануне здесь начали работать специальные подъемники. Теперь пересечь проспект Мира можно, не преодолевая десятки ступеней лестницы.

Управляются лифты тремя кнопками, одна из них закрывает двери, две других поднимают и опускают платформу. На случай внештатных ситуаций предусмотрен вызов диспетчера.

- Размер каждого подъемника - 1,55 на 1,55 метра, грузоподъемность - 325 килограммов. В каждой из кабинок помещается инвалидная коляска, остается место и для сопровождающих. Лифты изготовлены в Брянске, их конструкция сертифицирована и соответствует ГОСТу. На Сахалине это первые подобные устройства для надземных переходов в помощь маломобильным гражданам, - рассказал главный инженер компании, которая занималась установкой оборудования, Александр Мальчевский.

- Внутри играет музыка, - отметил существенную по его мнению деталь один из первых пользователей подъемников, представитель областной организации инвалидов Андрей Крамаренко. - Нажимаешь на кнопку вызова и платформа опускается. Далее - заходишь в лифт, закрываешь за собой дверь, и, удерживая еще одну кнопку, поднимаешься на верхний уровень. А затем, переместившись к противоположному концу перехода, повторяешь операцию, только жмешь уже на кнопку спуска, - рассказал он о своем опыте использования лифта. - На пересечение проспекта Мира у меня ушло около 3 минут, это удобно, считаю, что такие подъемники будут востребованы.

- Мне понравилось. Такие лифты очень нужны Южно-Сахалинску - для инвалидов, пенсионеров и молодых мам, - поделилась своим мнением после использования подъемного устройства горожанка Ирина Милюкова, которая передвигается на инвалидной коляске.

В ближайшее время подобное лифтовое оборудование получит и второй надземный переход по проспекту Мира в Южно-Сахалинске - у школы №13, отметил губернатор Олег Кожемяко, прибывший на открытие объекта.

- В целом при строительстве новых надземных переходов на всех областных и муниципальных дорогах обязательным требованием впредь станет включение в проект вот таких подъемников, - сказал глава региона.

В кабинках лифтов у надземного перехода в районе Дома торговли в дальнейшем планируется установить камеры видеонаблюдения.