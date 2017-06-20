Глава Холмска: инициативные граждане помогут сделать город цветущим

Глава холмской администрации провел прием граждан по личным вопросам. Главной темой стал жилищный вопрос. Холмчане обращались к Андрею Сухомесову с проблемами переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, реконструкции фасадов и благоустройства придомовых территорий, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Так, пенсионерка Вера Стурова поделилась своей проблемой: при прокладке теплотрассы через территорию ее частного дома рабочие сломали сарай, обещали восстановить, но по завершению работ просто уехали, кроме этого появились трещины в доме. Андрей Сухомесов поручил провести комиссию в доме пенсионерки комитету по управлению имуществом и службе единого заказчика, определить - можно ли восстановить повреждения, а если нет, то рассмотреть вопрос выделения нового жилья.

Коллектив жителей двух домов по Советской, 111 и 113, обратился с вопросами благоустройства придомовой территории. Холмчанок волнует парковка автомобилей на детской площадке и общая неухоженность двора. Глава администрации округа разъяснил, что двор будет включен в программу благоустройства в следующем году, он поручил подготовить проект службе единого заказчика, как только он будет готов, с проектом ознакомят всех жителей. Но до этого времени уже можно провести работы по ремонту фасада. Для этого жильцам необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта, закрыть долги за коммунальные платежи и сделать передвижку по включению в программу капитального ремонта на более близкие сроки.

Настоящей находкой приема граждан стала инициативная жительница Холмска Наталья Трушенко. Она сразу заявила, что личных вопросов к главе администрации у нее нет, но ее очень волнует судьба родного города, а именно - озеленение. Наталья Антоновна готова лично взяться за посадку саженцев и помочь организовать жителей. Глава Холмской администрации пояснил, что ближе к осени начнется масштабная посадка деревьев в городе, бесплатно будут раздаваться саженцы. Силы и инициатива холмчанки очень помогут в том, чтобы посадить деревья на Макарова, Победе, по всей улице Советской. Сейчас ведется работа по цветочным клумбам силами станции юных натуралистов. Андрей Сухомесов подчеркнул, что именно такие инициативные граждане могут помочь администрации сделать Холмск цветущим городом.