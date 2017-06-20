20 июня 2017 г., 09:50

Сахалинские муниципалитеты покажут, в каком из них благоприятнее среда ЖКХ

В Сахалинской области объявлен конкурсный отбор заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКК». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве ЖКХ.

Цель конкурса: выявление, поощрение и распространение примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.

Для участия в конкурсе необходима конкурсная заявка муниципального образования Сахалинской области по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 28.02.2017 № 587/пр «Об утверждении формы конкурсной заявки муниципального образования для участия в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» с сопроводительным письмом в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

По итогам конкурса будут определены победители регионального этапа. Затем выберут кандидатов от Сахалинской области для участия в федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Заявки принимаются до 27 июня, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 17:15 (перерыв с 13 до 14 часов), по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, министерство жилищно-коммунального хозяйства, кабинет 422. Телефон для справок: 46-95-03, 46-91-95, 46-91-93.