Сахалинские власти хотят направлять «умы» на стажировки в Корею

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На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.
На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.
Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.
В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.
С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске впервые оборудовали надземный переход системой лифтов. Дополнение получила конструкция пешеходного перехода у Дома торговли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В Сахалинской области объявлен конкурсный отбор заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКК». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве ЖКХ.
Глава холмской администрации провел прием граждан по личным вопросам. Главной темой стал жилищный вопрос. Холмчане обращались к Андрею Сухомесову с проблемами переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, реконструкции фасадов и благоустройства придомовых территорий, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В селе Троицком Анивского района открылись военно-патриотические сборы «Юнармии», которые второй год подряд проводят в островном регионе. В 2016 году 45 мальчишек побывали в военном лагере, сегодня их ряды пополнили девочки, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
Корсаковских чиновников проверили на «профпригодность»
Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.
На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».
19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.
В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».
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Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Для участия в конференции организаторы привлекли ведущие научные объединения соседней страны - Корейскую федерацию научно-технологических обществ (KOFST) и Корейский институт науки и техники (KIST). С руководителями обеих встретился исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Антон Зайцев.
KOFST сегодня координирует деятельность около 600 академических обществ Кореи, которые работают в сфере инженерии. Наряду с развитием научно-исследовательского потенциала в своей стране, организация активно поддерживает и международный обмен технологиями и научными достижениями. Например, российские специалисты на конкурсной основе привлекаются в корейские научные организации для прохождения стажировки по программе Brain Pool.
Образовательные проекты повышения квалификации иностранцев действуют и в другой влиятельной научной организации - Корейском институте науки и техники. KIST был основан в 1966 году как первое научно-исследовательское учреждение в стране, и с тех пор сохраняет за собой ведущую роль в национальном развитии. Основные направления деятельности - биомедицина, экология и нанотехнологии. Особое внимание институт уделяет продвижению инновационных проектов, научных разработок, готовых к коммерциализации.
На встрече обсуждались возможности сотрудничества региона с обеими организациями для проведения стажировок сахалинских специалистов в Корее. С зарубежным опытом, в частности, сегодня знакомятся выпускники президентской программы подготовки управленческих кадров. За весь период ее реализации собственный багаж знаний за границей пополнили 106 человек. География стажировок обширна - Канада, страны Евросоюза и Япония. К примеру, дополнительную профессиональную подготовку в Стране восходящего солнца в прошлом году получили 13 сахалинцев.
- Сахалинская область придает особое значение сотрудничеству с Республикой Корея, которая является нашим близким соседом и одной из самых быстроразвивающихся и успешных экономик мира. Исторически так сложилось, что островной регион и Корею связывают особые отношения. В области проживает самая большая в России диаспора корейцев, которая является своего рода связующим звеном между странами. Во многом благодаря этому фактору успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество - по итогам 2016 года Республика Корея заняла второе место после Японии во внешней торговле Сахалинской области. Регион намерен и дальше расширять взаимодействие с соседней страной в различных сферах: туризме, образовании, культуре и, конечно, науке. Мы заинтересованы в том, чтобы сахалинские ученые и подающие надежды специалисты управленческого звена получили возможность стажироваться в Корее. Также считаем важным установление более тесных контактов по линии научных кругов, - сказал на встрече исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Антон Зайцев.
- Я очень впечатлен тем, что сахалинское правительство заинтересовано в развитии «экономики знаний» и намерено использовать наш опыт в вопросах стимулирования научных исследований, продвижения инноваций, поддержки образования и креативного начала в людях. Считаю, что такое сотрудничество будет нацелено на практический результат и принесет пользу региону, - отметил один из участников встречи с иностранной стороны, вице-президент Корейской федерации научно-технологических обществ, доктор Ким Юн Су.
Он добавил, что вопросы о возможностях стажировок сахалинцев в Республике Корея будут рассмотрены в ближайшее время.
На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.
На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.
Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.
В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.
С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске впервые оборудовали надземный переход системой лифтов. Дополнение получила конструкция пешеходного перехода у Дома торговли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В Сахалинской области объявлен конкурсный отбор заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКК». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве ЖКХ.
Глава холмской администрации провел прием граждан по личным вопросам. Главной темой стал жилищный вопрос. Холмчане обращались к Андрею Сухомесову с проблемами переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, реконструкции фасадов и благоустройства придомовых территорий, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В селе Троицком Анивского района открылись военно-патриотические сборы «Юнармии», которые второй год подряд проводят в островном регионе. В 2016 году 45 мальчишек побывали в военном лагере, сегодня их ряды пополнили девочки, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
Корсаковских чиновников проверили на «профпригодность»
Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.
На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».
19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.
В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
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