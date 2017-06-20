Сахалинские власти хотят направлять «умы» на стажировки в Корею

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12:02   Холмские власти рассказали, что выполнили из поручений губернатора
                 На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

11:55   Стражи порядка «захватили» казино практически в центре Южно-Сахалинска 
                 Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

11:49   Больше десятка островитян ежегодно заражаются опасными рыбными паразитами 
                 Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.

11:39   Расписание аэропортов трех городов Сахалина появилось онлайн
                 На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.

11:18   Холмские госавтоинспекторы провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!»
                 Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

11:09   Больше 250 миллионов направят на благоустройство дворов в трех районах Сахалина 
                 Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.

10:59   Сахалинские единороссы определились с кандидатами в областной парламент 
                 В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

10:28   104 сахалинца за четыре дня подхватили кишечные инфекции
                 С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

10:13   В Южно-Сахалинске надземный переход оборудовали лифтом с музыкой 
                 В Южно-Сахалинске впервые оборудовали надземный переход системой лифтов. Дополнение получила конструкция пешеходного перехода у Дома торговли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:05   Сахалинские власти хотят направлять «умы» на стажировки в Корею 
                 Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

09:50   Сахалинские муниципалитеты покажут, в каком из них благоприятнее среда ЖКХ
                 В Сахалинской области объявлен конкурсный отбор заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКК». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве ЖКХ.

09:40   Глава Холмска: инициативные граждане помогут сделать город цветущим 
                 Глава холмской администрации провел прием граждан по личным вопросам. Главной темой стал жилищный вопрос. Холмчане обращались к Андрею Сухомесову с проблемами переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, реконструкции фасадов и благоустройства придомовых территорий, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

09:23   В ряды юных армейцев Сахалина влились девочки 
                 В селе Троицком Анивского района открылись военно-патриотические сборы «Юнармии», которые второй год подряд проводят в островном регионе. В 2016 году 45 мальчишек побывали в военном лагере, сегодня их ряды пополнили девочки, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

19 июня
Корсаковских чиновников проверили на «профпригодность» 
                 Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.

Сахалинские судебные приставы вновь поделились кровью 
                 Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

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                 Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.

В Южно-Сахалинске по Карьерной улице на месяц ограничат движение
                 На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».

Спасатели на вертолете экстренно вывезли курильчанина в Южно-Сахалинск 
                 19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

В южно-сахалинском лесу обнаружена машина с двумя трупами
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20 июня в Южно-Сахалинске перекроют часть Комсомольской улицы
                 В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».

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20 июня 2017 г., 10:05

Сахалинские власти хотят направлять «умы» на стажировки в Корею

Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Для участия в конференции организаторы привлекли ведущие научные объединения соседней страны - Корейскую федерацию научно-технологических обществ (KOFST) и Корейский институт науки и техники (KIST). С руководителями обеих встретился исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Антон Зайцев.

KOFST сегодня координирует деятельность около 600 академических обществ Кореи, которые работают в сфере инженерии. Наряду с развитием научно-исследовательского потенциала в своей стране, организация активно поддерживает и международный обмен технологиями и научными достижениями. Например, российские специалисты на конкурсной основе привлекаются в корейские научные организации для прохождения стажировки по программе Brain Pool.

Образовательные проекты повышения квалификации иностранцев действуют и в другой влиятельной научной организации - Корейском институте науки и техники. KIST был основан в 1966 году как первое научно-исследовательское учреждение в стране, и с тех пор сохраняет за собой ведущую роль в национальном развитии. Основные направления деятельности - биомедицина, экология и нанотехнологии. Особое внимание институт уделяет продвижению инновационных проектов, научных разработок, готовых к коммерциализации.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества региона с обеими организациями для проведения стажировок сахалинских специалистов в Корее. С зарубежным опытом, в частности, сегодня знакомятся выпускники президентской программы подготовки управленческих кадров. За весь период ее реализации собственный багаж знаний за границей пополнили 106 человек. География стажировок обширна - Канада, страны Евросоюза и Япония. К примеру, дополнительную профессиональную подготовку в Стране восходящего солнца в прошлом году получили 13 сахалинцев. 

- Сахалинская область придает особое значение сотрудничеству с Республикой Корея, которая является нашим близким соседом и одной из самых быстроразвивающихся и успешных экономик мира. Исторически так сложилось, что островной регион и Корею связывают особые отношения. В области проживает самая большая в России диаспора корейцев, которая является своего рода связующим звеном между странами. Во многом благодаря этому фактору успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество - по итогам 2016 года Республика Корея заняла второе место после Японии во внешней торговле Сахалинской области. Регион намерен и дальше расширять взаимодействие с соседней страной в различных сферах: туризме, образовании, культуре и, конечно, науке. Мы заинтересованы в том, чтобы сахалинские ученые и подающие надежды специалисты управленческого звена получили возможность стажироваться в Корее. Также считаем важным установление более тесных контактов по линии научных кругов, - сказал на встрече исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Антон Зайцев.

- Я очень впечатлен тем, что сахалинское правительство заинтересовано в развитии «экономики знаний» и намерено использовать наш опыт в вопросах стимулирования научных исследований, продвижения инноваций, поддержки образования и креативного начала в людях. Считаю, что такое сотрудничество будет нацелено на практический результат и принесет пользу региону, - отметил один из участников встречи с иностранной стороны, вице-президент Корейской федерации научно-технологических обществ, доктор Ким Юн Су.

Он добавил, что вопросы о возможностях стажировок сахалинцев в Республике Корея будут рассмотрены в ближайшее время. 

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Автор: Острова


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                 С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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10:05   Сахалинские власти хотят направлять «умы» на стажировки в Корею 
                 Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

09:50   Сахалинские муниципалитеты покажут, в каком из них благоприятнее среда ЖКХ
                 В Сахалинской области объявлен конкурсный отбор заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКК». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве ЖКХ.

09:40   Глава Холмска: инициативные граждане помогут сделать город цветущим 
                 Глава холмской администрации провел прием граждан по личным вопросам. Главной темой стал жилищный вопрос. Холмчане обращались к Андрею Сухомесову с проблемами переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, реконструкции фасадов и благоустройства придомовых территорий, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

09:23   В ряды юных армейцев Сахалина влились девочки 
                 В селе Троицком Анивского района открылись военно-патриотические сборы «Юнармии», которые второй год подряд проводят в островном регионе. В 2016 году 45 мальчишек побывали в военном лагере, сегодня их ряды пополнили девочки, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

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                 Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.

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                 Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

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В Южно-Сахалинске по Карьерной улице на месяц ограничат движение
                 На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».

Спасатели на вертолете экстренно вывезли курильчанина в Южно-Сахалинск 
                 19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

В южно-сахалинском лесу обнаружена машина с двумя трупами
                 Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.

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                 В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».

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