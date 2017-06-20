Сахалинские власти хотят направлять «умы» на стажировки в Корею

Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Для участия в конференции организаторы привлекли ведущие научные объединения соседней страны - Корейскую федерацию научно-технологических обществ (KOFST) и Корейский институт науки и техники (KIST). С руководителями обеих встретился исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Антон Зайцев.

KOFST сегодня координирует деятельность около 600 академических обществ Кореи, которые работают в сфере инженерии. Наряду с развитием научно-исследовательского потенциала в своей стране, организация активно поддерживает и международный обмен технологиями и научными достижениями. Например, российские специалисты на конкурсной основе привлекаются в корейские научные организации для прохождения стажировки по программе Brain Pool.

Образовательные проекты повышения квалификации иностранцев действуют и в другой влиятельной научной организации - Корейском институте науки и техники. KIST был основан в 1966 году как первое научно-исследовательское учреждение в стране, и с тех пор сохраняет за собой ведущую роль в национальном развитии. Основные направления деятельности - биомедицина, экология и нанотехнологии. Особое внимание институт уделяет продвижению инновационных проектов, научных разработок, готовых к коммерциализации.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества региона с обеими организациями для проведения стажировок сахалинских специалистов в Корее. С зарубежным опытом, в частности, сегодня знакомятся выпускники президентской программы подготовки управленческих кадров. За весь период ее реализации собственный багаж знаний за границей пополнили 106 человек. География стажировок обширна - Канада, страны Евросоюза и Япония. К примеру, дополнительную профессиональную подготовку в Стране восходящего солнца в прошлом году получили 13 сахалинцев.

- Сахалинская область придает особое значение сотрудничеству с Республикой Корея, которая является нашим близким соседом и одной из самых быстроразвивающихся и успешных экономик мира. Исторически так сложилось, что островной регион и Корею связывают особые отношения. В области проживает самая большая в России диаспора корейцев, которая является своего рода связующим звеном между странами. Во многом благодаря этому фактору успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество - по итогам 2016 года Республика Корея заняла второе место после Японии во внешней торговле Сахалинской области. Регион намерен и дальше расширять взаимодействие с соседней страной в различных сферах: туризме, образовании, культуре и, конечно, науке. Мы заинтересованы в том, чтобы сахалинские ученые и подающие надежды специалисты управленческого звена получили возможность стажироваться в Корее. Также считаем важным установление более тесных контактов по линии научных кругов, - сказал на встрече исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Антон Зайцев.

- Я очень впечатлен тем, что сахалинское правительство заинтересовано в развитии «экономики знаний» и намерено использовать наш опыт в вопросах стимулирования научных исследований, продвижения инноваций, поддержки образования и креативного начала в людях. Считаю, что такое сотрудничество будет нацелено на практический результат и принесет пользу региону, - отметил один из участников встречи с иностранной стороны, вице-президент Корейской федерации научно-технологических обществ, доктор Ким Юн Су.

Он добавил, что вопросы о возможностях стажировок сахалинцев в Республике Корея будут рассмотрены в ближайшее время.