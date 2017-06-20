20 июня 2017 г., 10:28

104 сахалинца за четыре дня подхватили кишечные инфекции

С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости в целом по области составил 21,3 на 100 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 2,8 % и уровня заболеваемости аналогичной недели предыдущего года на 10,1 %. Групповых случаев заболеваний и вспышек острых кишечных инфекций за прошедшую неделю не отмечалось. Отсутствует регистрация случаев заболеваний в летних оздоровительных учреждениях.

В Южно-Сахалинске зарегистрирован 61 случай заболевания ОКИ, из которых 72,1 % составляют дети в возрасте до 17 лет (44 человека). До 40 % случаев заболеваний ОКИ регистрируется среди детей, посещающих детские организованные коллективы, тем не менее заболеваемость в дошкольных образовательных учреждениях отмечается в виде единичных случаев, не связанных между собой едиными факторами и путями передачи инфекции.

Заболеваемость ОРВИ в целом по области продолжает регистрироваться на низком уровне: за неделю зарегистрировано 1 026 случаев заболеваний.

Спецалисты управления Роспотребнадзора проводят акарицидные обработки территорий муниципальных образований, мест отдыха населения с осуществлением контроля качества и эффективности истребительных мероприятий. По состоянию на 13 июня акарицидные обработки проведены на 230,8 гектара, в том числе в летних оздоровительных учреждениях обработано 65,4 гектара территории.

По-прежнему сохраняется сезонная активность клещей. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 186 обращений людей по поводу присасывания клещей во всех районах области, за исключением Северо-Курильского. Основная масса пострадавших - 49 человек (26,3 %) - жители областного центра, посещающие активно в выходные и праздничные дни пригородные территории, дачные участки и другие места отдыха.