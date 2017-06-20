Сахалинские единороссы определились с кандидатами в областной парламент

В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

По итогам тайного рейтингового голосования на альтернативной основе областной список возглавили губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко; член регионального политсовета «Единой России», преподаватель лицея № 1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак, выпускница СахГУ 2015 года, активистка студенческих и учительских объединений; один из известнейших сахалинских депутатов облдумы Андрей Хапочкин, который активно развивает спортивные и социальные партийные проекты, он - обладатель престижной российской премии в телевизионной журналистике ТЭФИ, являлся участником партийного списка в Государственную Думу России на выборах 2016 года.

Кроме того, политсовет утвердил кандидатов, победивших на предварительном голосовании, которые пойдут на выборы в округах по партийным спискам и как «одномандатники». Окончательный список кандидатов будет впоследствии представлен для одобрения в генеральный совет партии, после чего кандидатов утвердит региональная партийная конференция, которая состоится 6 июля этого года.

- Предварительное голосование длилось несколько месяцев, - отметил секретарь регионального отделения «Единой России», президент Сахалинского государственного университета Борис Мисиков. - Это был непростой, но интересный процесс, который помог выявить молодые, яркие, перспективные, энергичные личности с новыми идеями, отвечающими требованиям современности. Думаю, что благодаря такой кадровой политике новый состав Думы обновится не менее, чем на половину. Тем не менее, «Единой Росси» предстоит трудная предвыборная компания. Несмотря на имеющиеся достижения, политические оппоненты будут использовать против нас объективно существующие проблемы. Мы готовы к борьбе за голоса избирателей и считаем, что самая лучшая агитация это реальные дела на благо населения. Этот курс ЕР намерена продолжить и в Думе 7-ого созыва.