Больше 250 миллионов направят на благоустройство дворов в трех районах Сахалина

Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи с представителями всех муниципальных образований региона. В этом году Сахалинская область вошла в число российских субъектов, где в пилотном порядке запущен национальный проект «ЖКХ и городская среда». Одна из его ключевых задач - создание комфортных условий проживания в населенных пунктах. С этой целью проводится комплексное благоустройство как дворов, так и общественно значимых городских пространств.

- Главная особенность начинания заключается в том, что все объекты для проведения благоустройства дворов отбираются не административным путем, а с согласия и по инициативе собственников жилья. За гражданами также остается и выбор благоустраиваемых общественных пространств, определение их дизайн-макета. Общественное обсуждение в этом случае - обязательное условие, - пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Зайцев, который курирует данную работу.

Средства на финансирование проекта выделяют бюджеты трех уровней - федерального, регионального и муниципального. В этом году островной регион получил федеральную субсидию в 70 миллионов рублей. Еще 190 миллионов будет выделено из областной казны. Денежные средства уже направлены в три сахалинских района, которые стали первыми участниками начинания. Это Южно-Сахалинск, Корсаковский и Невельский городские округа. В общей сложности в них благоустроят по проекту 5 общественных пространств - улиц, площадей и набережных, а также 13 дворов, прилегающих к 28 многоквартирным домам.

В областном центре, например, приведут в порядок четыре дворовые территории, а также три сквера по улице Сахалинской. В Невельске благоустроят шесть дворовых территорий, а также реконструируют набережную. В Корсакове обустроят въезд в город, один сквер и четыре двора.

К ремонту дворов уже приступили в Невельском районе. Муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции набережной здесь в стадии заключения. Первый из объектов - сквер имени Рудановского - начали благоустраивать и в Южно-Сахалинске. В Корсакове конкурсные процедуры намечены на июль.

Следующий этап в реализации проекта охватит пятилетний период - с 2018 по 2022 годы. В Сахалинской области будут утверждены и начнут действовать региональная и муниципальные программы (в каждом из районов) по формированию современной городской среды. Они объединят в себе широкий перечень мероприятий по ремонту дворовых территорий, обустройству детских и спортивных площадок, парков и скверов, а также других общественных пространств. В ряде районов области, отметили на совещании, уже приступили к разработке таких документов.

- Благоустройство территорий - важная и актуальная задача, которую обозначил президент России Владимир Путин. Активнее включайтесь в данную работу, формируйте программы и наполняйте их конкретным содержанием - значимыми проектами, о необходимости которых заявляют жители, - подчеркнула председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, которая вела мероприятие.