20 июня 2017 г., 11:18

Холмские госавтоинспекторы провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!»

Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

В ходе акции сотрудники ГИБДД проводили с водителями транспортных средств профилактические беседы, в которых особое внимание уделяли повышению культуры поведения на дороге, необходимости использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

Внимание водителей акцентировалось и на последствиях пренебрежения ремнями безопасности и удерживающими устройствами, приводились примеры тяжких последствий ДТП. Автоинспекторы напомнили и об ответственности, которая предусмотрена за данные административные правонарушения, и призывали всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. При этом всем автомобилистам вручали наклейки с логотипом «Выбери жизнь - пристегнись!», листовки «Безопасное место с ремнем и автокреслом».

Как отмечают в администрации Холмска, участники дорожного движения с пониманием отнеслись к призыву сотрудников ГИБДД и обещали не нарушать правила дорожного движения, применять ремни безопасности и перевозить детей в салоне автомобиля только в специальных удерживающих устройствах.