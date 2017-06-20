Холмские власти рассказали, что выполнили из поручений губернатора

На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.



На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

Стражи порядка «захватили» казино практически в центре Южно-Сахалинска

Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Больше десятка островитян ежегодно заражаются опасными рыбными паразитами

Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.



Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.

Расписание аэропортов трех городов Сахалина появилось онлайн

На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.



На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.

Холмские госавтоинспекторы провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!»

Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.



Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

Больше 250 миллионов направят на благоустройство дворов в трех районах Сахалина

Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.



Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.

Сахалинские единороссы определились с кандидатами в областной парламент

В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.



В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

104 сахалинца за четыре дня подхватили кишечные инфекции

С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.



С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске надземный переход оборудовали лифтом с музыкой

В Южно-Сахалинске впервые оборудовали надземный переход системой лифтов. Дополнение получила конструкция пешеходного перехода у Дома торговли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.



В Южно-Сахалинске впервые оборудовали надземный переход системой лифтов. Дополнение получила конструкция пешеходного перехода у Дома торговли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Сахалинские власти хотят направлять «умы» на стажировки в Корею

Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.



Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Сахалинские муниципалитеты покажут, в каком из них благоприятнее среда ЖКХ

В Сахалинской области объявлен конкурсный отбор заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКК». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве ЖКХ.



В Сахалинской области объявлен конкурсный отбор заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКК». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве ЖКХ.

Глава Холмска: инициативные граждане помогут сделать город цветущим

Глава холмской администрации провел прием граждан по личным вопросам. Главной темой стал жилищный вопрос. Холмчане обращались к Андрею Сухомесову с проблемами переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, реконструкции фасадов и благоустройства придомовых территорий, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.



Глава холмской администрации провел прием граждан по личным вопросам. Главной темой стал жилищный вопрос. Холмчане обращались к Андрею Сухомесову с проблемами переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, реконструкции фасадов и благоустройства придомовых территорий, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

В ряды юных армейцев Сахалина влились девочки

В селе Троицком Анивского района открылись военно-патриотические сборы «Юнармии», которые второй год подряд проводят в островном регионе. В 2016 году 45 мальчишек побывали в военном лагере, сегодня их ряды пополнили девочки, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.



В селе Троицком Анивского района открылись военно-патриотические сборы «Юнармии», которые второй год подряд проводят в островном регионе. В 2016 году 45 мальчишек побывали в военном лагере, сегодня их ряды пополнили девочки, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.



Корсаковских чиновников проверили на «профпригодность»

Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.



Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.

Сахалинские судебные приставы вновь поделились кровью

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

На южносахалинца завели уголовное дело за пост в соцсети

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.



Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.

В Южно-Сахалинске по Карьерной улице на месяц ограничат движение

На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».



На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».

Спасатели на вертолете экстренно вывезли курильчанина в Южно-Сахалинск

19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.



19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

В южно-сахалинском лесу обнаружена машина с двумя трупами

Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.



Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.