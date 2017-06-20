Больше десятка островитян ежегодно заражаются опасными рыбными паразитами

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На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.
На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.
Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.
В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.
С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске впервые оборудовали надземный переход системой лифтов. Дополнение получила конструкция пешеходного перехода у Дома торговли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В Сахалинской области объявлен конкурсный отбор заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКК». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве ЖКХ.
Глава холмской администрации провел прием граждан по личным вопросам. Главной темой стал жилищный вопрос. Холмчане обращались к Андрею Сухомесову с проблемами переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, реконструкции фасадов и благоустройства придомовых территорий, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В селе Троицком Анивского района открылись военно-патриотические сборы «Юнармии», которые второй год подряд проводят в островном регионе. В 2016 году 45 мальчишек побывали в военном лагере, сегодня их ряды пополнили девочки, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
Корсаковских чиновников проверили на «профпригодность»
Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.
На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».
19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.
В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».
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Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.
Гельминт может достигать длины 10 метров и даже более. Паразитирует он в желудочно-кишечном тракте, преимущественно в тонком кишечнике. В результате его жизнедеятельности развивается поражение кишечника и В12-дефицитная анемия.
Распространению болезни способствует загрязнение водоемов в результате сброса неочищенных сточных вод фекалиями, содержащих яйца паразита. Далее из яйца выходит личинка, которую проглатывает рыба - промежуточный хозяин. Человек заражается при употреблении в пищу сырой, слегка обжаренной, свежемороженой (строганина), слабопросоленной или провяленной рыбы, содержащей зрелые личинки гельминта. Не исключается и заражение контактно-бытовым способом через грязные руки и посуду, на которые при разделке рыбы попали личинки широко лентеца.
Население Сахалинской области страдает от этого заболевания. По итогам 2016 года наибольшее количество случаев отмечалось на территории четырех районов, где уровень заболеваемости превышал среднеобластной показатель в 3-4 раза - Александровск-Сахалинский, Поронайский, Смирныховский и Тымовский районы.
Специалисты управления Роспотребназора напоминают о профилактике дифиллоботриоза:
- соблюдение правил личной гигиены: тщательное мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т.д;
- соблюдение технологии разделки и приготовления рыбы: качественная кулинарная обработка рыбы и икры. Тонкие куски рыбы, мелкую рыбу и изделия из рыбного фарша следует прожаривать не менее 15-20 минут, крупные куски - 30-40 минут. При солении рыбы и икры содержание соли должно быть не менее 9 %. Личинки широкого лентеца погибают при замораживании рыбы до твердого стояния (рекомендуется держать рыбу в холоде при температуре не менее -15 градусов Цельсия в течение 24 часов). Нельзя пробовать сырую рыбу и фарш до окончания кулинарной обработки;
- регулярное обследование лиц, входящих в группу риска (рыбаки, плавсостав речных судов, работники пищевой промышленности и кулинарии, работающие с рыбой);
- ежегодное обследование себя и своих детей на гельминтозы;
- предупреждение загрязнения окружающей среды яйцами широкого лентеца (санитарный контроль водоемов, сточных вод).
Дифиллоботриоз является эндемическим заболеванием в тех странах и районах, где люди часто потребляют сырую, копченую или маринованную пресноводную (реже морскую) рыбу. Случаи заражения часто наблюдаются у жителей Восточной Европы, Северной и Южной Америки, некоторых африканских, азиатских и скандинавских стран. Любой человек, вне зависимости от возраста, пола, национальности и расовой принадлежности, употребляющие плохо термически обработанную рыбу, может быть инфицирован дифиллоботриозом.
На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.
На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.
Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.
В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.
С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске впервые оборудовали надземный переход системой лифтов. Дополнение получила конструкция пешеходного перехода у Дома торговли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Сахалин развивает сотрудничество с ведущими научно-технологическими организациями Республики Корея. В Южно-Сахалинске прошла XVII международная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» - Russia Korea CIS. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В Сахалинской области объявлен конкурсный отбор заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКК». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве ЖКХ.
Глава холмской администрации провел прием граждан по личным вопросам. Главной темой стал жилищный вопрос. Холмчане обращались к Андрею Сухомесову с проблемами переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, реконструкции фасадов и благоустройства придомовых территорий, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В селе Троицком Анивского района открылись военно-патриотические сборы «Юнармии», которые второй год подряд проводят в островном регионе. В 2016 году 45 мальчишек побывали в военном лагере, сегодня их ряды пополнили девочки, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
Корсаковских чиновников проверили на «профпригодность»
Муниципальные служащие Корсаковского городского округа прошли аттестацию. Ежегодные экзамены на профпригодность в этом году сдавали 29 человек, сообщили ТИА «Острова» в администрации округа.
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области регулярно проводят благотворительные мероприятия по сдаче донорской крови. В последний раз его организовали ко Всемирному дню донора крови, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следственном управлении.
На время ремонта тепловых сетей в Южно-Сахалинске с 20 июня будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта по улице Карьерной от жилого дома № 35 до дома 47. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской Коммунальной Компании».
19 июня вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем совершил санитарный рейс из Южно-Сахалинска в Курильск. Экипаж транспортировал пациента 1968 года рождения в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сахалинские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупов двух мужчин. Тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в автомобиле, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении.
В Южно-Сахалинске еще один участок улицы Комсомольской частично закроют для движения. Это связано с реконструкцией теплотрассы в рамках подготовки теплосетей города к новому отопительному сезону, сообщили ТИА «Острова» в «Сахалинской Коммунальной Компании».
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