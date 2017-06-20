Больше десятка островитян ежегодно заражаются опасными рыбными паразитами

Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.

Гельминт может достигать длины 10 метров и даже более. Паразитирует он в желудочно-кишечном тракте, преимущественно в тонком кишечнике. В результате его жизнедеятельности развивается поражение кишечника и В12-дефицитная анемия.

Распространению болезни способствует загрязнение водоемов в результате сброса неочищенных сточных вод фекалиями, содержащих яйца паразита. Далее из яйца выходит личинка, которую проглатывает рыба - промежуточный хозяин. Человек заражается при употреблении в пищу сырой, слегка обжаренной, свежемороженой (строганина), слабопросоленной или провяленной рыбы, содержащей зрелые личинки гельминта. Не исключается и заражение контактно-бытовым способом через грязные руки и посуду, на которые при разделке рыбы попали личинки широко лентеца.

Население Сахалинской области страдает от этого заболевания. По итогам 2016 года наибольшее количество случаев отмечалось на территории четырех районов, где уровень заболеваемости превышал среднеобластной показатель в 3-4 раза - Александровск-Сахалинский, Поронайский, Смирныховский и Тымовский районы.

Специалисты управления Роспотребназора напоминают о профилактике дифиллоботриоза:

- соблюдение правил личной гигиены: тщательное мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т.д;

- соблюдение технологии разделки и приготовления рыбы: качественная кулинарная обработка рыбы и икры. Тонкие куски рыбы, мелкую рыбу и изделия из рыбного фарша следует прожаривать не менее 15-20 минут, крупные куски - 30-40 минут. При солении рыбы и икры содержание соли должно быть не менее 9 %. Личинки широкого лентеца погибают при замораживании рыбы до твердого стояния (рекомендуется держать рыбу в холоде при температуре не менее -15 градусов Цельсия в течение 24 часов). Нельзя пробовать сырую рыбу и фарш до окончания кулинарной обработки;

- регулярное обследование лиц, входящих в группу риска (рыбаки, плавсостав речных судов, работники пищевой промышленности и кулинарии, работающие с рыбой);

- ежегодное обследование себя и своих детей на гельминтозы;

- предупреждение загрязнения окружающей среды яйцами широкого лентеца (санитарный контроль водоемов, сточных вод).

Дифиллоботриоз является эндемическим заболеванием в тех странах и районах, где люди часто потребляют сырую, копченую или маринованную пресноводную (реже морскую) рыбу. Случаи заражения часто наблюдаются у жителей Восточной Европы, Северной и Южной Америки, некоторых африканских, азиатских и скандинавских стран. Любой человек, вне зависимости от возраста, пола, национальности и расовой принадлежности, употребляющие плохо термически обработанную рыбу, может быть инфицирован дифиллоботриозом.