Стражи порядка «захватили» казино практически в центре Южно-Сахалинска

Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Организаторы запрещенной законом игорной деятельности тщательно конспирировали работу заведения. Попасть в казино можно было только по знакомству или поручительству постоянного клиента.

Внутри игорного заведения оперативники обнаружили хорошо оборудованные помещения, где были созданы условия для проведения азартных игр. В отдельном помещении, оборудованном под пост охраны, находились мониторы для внешнего и внутреннего наблюдения.

В результате операции, проведённой совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Сахалинской области и отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Сахалинской области, изъято 20 игровых аппаратов, 3 покерных стола, стол с рулеткой, игральные фишки, множество пачек карт.

По данному факту следственным отделом города Южно-Сахалинска СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «А» части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.