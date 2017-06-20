20 июня 2017 г., 12:02

Холмские власти рассказали, что выполнили из поручений губернатора

На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

Из 26 поручений, ответственность за исполнение которых распределена между органами исполнительной власти областного подчинения и муниципальным образованием, на сегодняшний день часть уже выполнена. Среди них:

- завершение капитального ремонта кровли дома по улице Первомайской, 2;

- организация совместного с органами ОМВД дежурства представителей добровольной народной дружины в праздничные и выходные дни;

- создание территориального органа самоуправления в селе Чехов;

- проведение ремонтных работ в квартирах дома № 29 по улице Парковая в Чехове, понёсших ущерб при реконструкции кровли;

- осуществление МУП «Тепловые сети» (село Чехов) организации работы буфета в сельской общественной бане.

Кроме того, организовано движение общественного транспорта по маршруту Холмск - Чехов. На этом направлении сейчас задействованы два автобуса. Проработан вопрос о приобретении дополнительных автобусов как для чеховского маршрута, так и для перевозки пассажиров в городе Холмск. Работа по остальным поручениям ведётся в плановом режиме.