В 2018 году в Макарове снова начнут строить спорткомплекс

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Новости
15:24   Сахалинские врачи обновили знания по лечению заболеваний печени и поджелудки 
                 Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.

14:57   Жители Холмска отчаянно выкапывают цветы с городских клумб 
                 Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».

14:42   Житель Кыргызстана на Сахалине рискует лишиться свободы на 25 лет
                 В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.

14:40   Сахалинские муниципалитеты 24 июня без алкоголя отметят День молодежи
                 24 июня в Александровск-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Ногликах, Северо-Курильске, Смирных и Холмске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

14:37   На сахалинские рынки могут вбросить залежалую рыбу
                 С началом на Дальнем Востоке лососёвой путины этого года на рынки и в магазины Дальнего Востока, Сибири и западных российских регионов может поступить нереализованная, потерявшая качество прошлогодняя рыбопродукция. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

14:36   Пьяный работник автомойки в Поронайске проехался домой на чужом джипе
                 Поронайские полицейские 19 июня остановили внедорожник японского производства под управлением гражданина 1988 года рождения. Кроме того, что водитель подавал признаки алкогольного опьянения, выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

14:21   Герман Зверев: «Единая Россия» демонстрирует свою политическую состоятельность
                 Концепция предварительного голосования станет фундаментальной основой для предвыборной платформы в текущем избирательном периоде. Основные направления грядущей избирательной гонки были определены в ходе заседания генерального совета «Единой России» в минувшее воскресенье. Секретарь партии Сергей Неверов выступил с докладом, в котором и была обозначена основная линия работы на ближайший период. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

14:18   24 июня в Южно-Сахалинске разыграют билет в Пхенчхан на Олимпийские игры
                 В островном регионе в субботу, 24 июня, отметят XXVIII Всероссийский олимпийский день, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

14:09   В рамках реконструкции дорог в Южно-Сахалинске появятся экопарковки 
                 В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Новое покрытие в ближайшие месяцы получат 18 километров городских автодорог и тротуаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

14:01   В 2018 году в Макарове снова начнут строить спорткомплекс 
                 В Макарове появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

12:29   Военнослужащие на Сахалине и Курилах в ходе учений подавили средства связи условного противника
                 На Сахалине и Курильских островах прошли специальные учения с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированными в регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ВВО.

12:15   Южно-сахалинское транспортное предприятие заплатит штраф за загрязнение воздуха
                 На Сахалине предприятие привлечено к административной ответственности за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Проверку провела межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре региона.

12:02   Холмские власти рассказали, что выполнили из поручений губернатора
                 На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

11:55   Стражи порядка «захватили» казино практически в центре Южно-Сахалинска 
                 Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

11:49   Больше десятка островитян ежегодно заражаются опасными рыбными паразитами 
                 Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.

11:39   Расписание аэропортов трех городов Сахалина появилось онлайн
                 На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.

11:18   Холмские госавтоинспекторы провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!»
                 Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

11:09   Больше 250 миллионов направят на благоустройство дворов в трех районах Сахалина 
                 Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.

10:59   Сахалинские единороссы определились с кандидатами в областной парламент 
                 В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

10:28   104 сахалинца за четыре дня подхватили кишечные инфекции
                 С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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20 июня 2017 г., 14:01

В 2018 году в Макарове снова начнут строить спорткомплекс

В Макарове появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Возведение началось в 2015 году, но из-за недоработок в проекте и увеличения сметной стоимости в процессе строительства, контракт с подрядчиком - в соответствии с законодательством - был расторгнут. При этом ему была выплачена фактическая стоимость выполненных работ. 

- На сегодняшний день на территории стройки прошлой подрядной организацией в полном объеме завершены земляные работы, возведен фундамент. В связи с чем, были внесены изменения в техническое задание, и в данное сооружение будет представлять из себя каркасно-тентовый комплекс с административно-бытовым корпусом, - рассказал главный инженер министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Игорь Самойлов.

19 июня администрацией муниципального образования был объявлен аукцион на проектирование данного объекта в соответствии с техническим заданием. Стоимость этих работ составит около 7 миллионов рублей. Общая стоимость спортивного комплекса не будет превышать 300 миллионов рублей.

- Объект станет типовым, и будет тиражирован в другие районы области - в Ноглики, Углегорск, возможно, в Корсаков, которые также нуждаются в ледовых аренах. В Макарове новый спортивный комплекс сможет закрыть потребность района в залах для бокса и хореографии. Крытая ледовая арена позволит хоккеистам продлить сезон, а также развивать массовый и профессиональный спорт одновременно, - добавил главный инженер. - Административно-бытовой корпус будет также включать в себя раздевалки, душевые и санузлы, медицинский и массажный кабинеты.

- В Макарове начался областной проект «Спорт против подворотни» в 2005 году, с обычной деревянной коробки, которую возводили собственными руками за два дня.  Сейчас спортивный клуб «Виктория», с которого все начиналось, вырос в отделение ДЮСШ, а спортивные команды по хоккею и футболу являются одними из лучших в регионе. Макаров - центр Сахалина, и он заслужил такой спортивный комплекс, - отмечает депутат областной думы Андрей Хапочкин. - Комитет по спорту и молодежной политике облдумы совместно с минспортом уже к осени подготовит поправки в бюджет на 2018 год на первые строительно-монтажные работы.

К строительству спортивного комплекса приступят в первом полугодии 2018 года, после прохождения государственной экспертизы. 

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Автор: Острова


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15:24   Сахалинские врачи обновили знания по лечению заболеваний печени и поджелудки 
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14:42   Житель Кыргызстана на Сахалине рискует лишиться свободы на 25 лет
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14:40   Сахалинские муниципалитеты 24 июня без алкоголя отметят День молодежи
                 24 июня в Александровск-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Ногликах, Северо-Курильске, Смирных и Холмске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

14:37   На сахалинские рынки могут вбросить залежалую рыбу
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14:36   Пьяный работник автомойки в Поронайске проехался домой на чужом джипе
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14:21   Герман Зверев: «Единая Россия» демонстрирует свою политическую состоятельность
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14:18   24 июня в Южно-Сахалинске разыграют билет в Пхенчхан на Олимпийские игры
                 В островном регионе в субботу, 24 июня, отметят XXVIII Всероссийский олимпийский день, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

14:09   В рамках реконструкции дорог в Южно-Сахалинске появятся экопарковки 
                 В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Новое покрытие в ближайшие месяцы получат 18 километров городских автодорог и тротуаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

14:01   В 2018 году в Макарове снова начнут строить спорткомплекс 
                 В Макарове появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

12:29   Военнослужащие на Сахалине и Курилах в ходе учений подавили средства связи условного противника
                 На Сахалине и Курильских островах прошли специальные учения с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированными в регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ВВО.

12:15   Южно-сахалинское транспортное предприятие заплатит штраф за загрязнение воздуха
                 На Сахалине предприятие привлечено к административной ответственности за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Проверку провела межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре региона.

12:02   Холмские власти рассказали, что выполнили из поручений губернатора
                 На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

11:55   Стражи порядка «захватили» казино практически в центре Южно-Сахалинска 
                 Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

11:49   Больше десятка островитян ежегодно заражаются опасными рыбными паразитами 
                 Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.

11:39   Расписание аэропортов трех городов Сахалина появилось онлайн
                 На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.

11:18   Холмские госавтоинспекторы провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!»
                 Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

11:09   Больше 250 миллионов направят на благоустройство дворов в трех районах Сахалина 
                 Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.

10:59   Сахалинские единороссы определились с кандидатами в областной парламент 
                 В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

10:28   104 сахалинца за четыре дня подхватили кишечные инфекции
                 С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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