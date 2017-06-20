В 2018 году в Макарове снова начнут строить спорткомплекс

В Макарове появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Возведение началось в 2015 году, но из-за недоработок в проекте и увеличения сметной стоимости в процессе строительства, контракт с подрядчиком - в соответствии с законодательством - был расторгнут. При этом ему была выплачена фактическая стоимость выполненных работ.

- На сегодняшний день на территории стройки прошлой подрядной организацией в полном объеме завершены земляные работы, возведен фундамент. В связи с чем, были внесены изменения в техническое задание, и в данное сооружение будет представлять из себя каркасно-тентовый комплекс с административно-бытовым корпусом, - рассказал главный инженер министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Игорь Самойлов.

19 июня администрацией муниципального образования был объявлен аукцион на проектирование данного объекта в соответствии с техническим заданием. Стоимость этих работ составит около 7 миллионов рублей. Общая стоимость спортивного комплекса не будет превышать 300 миллионов рублей.

- Объект станет типовым, и будет тиражирован в другие районы области - в Ноглики, Углегорск, возможно, в Корсаков, которые также нуждаются в ледовых аренах. В Макарове новый спортивный комплекс сможет закрыть потребность района в залах для бокса и хореографии. Крытая ледовая арена позволит хоккеистам продлить сезон, а также развивать массовый и профессиональный спорт одновременно, - добавил главный инженер. - Административно-бытовой корпус будет также включать в себя раздевалки, душевые и санузлы, медицинский и массажный кабинеты.

- В Макарове начался областной проект «Спорт против подворотни» в 2005 году, с обычной деревянной коробки, которую возводили собственными руками за два дня. Сейчас спортивный клуб «Виктория», с которого все начиналось, вырос в отделение ДЮСШ, а спортивные команды по хоккею и футболу являются одними из лучших в регионе. Макаров - центр Сахалина, и он заслужил такой спортивный комплекс, - отмечает депутат областной думы Андрей Хапочкин. - Комитет по спорту и молодежной политике облдумы совместно с минспортом уже к осени подготовит поправки в бюджет на 2018 год на первые строительно-монтажные работы.

К строительству спортивного комплекса приступят в первом полугодии 2018 года, после прохождения государственной экспертизы.