В рамках реконструкции дорог в Южно-Сахалинске появятся экопарковки

В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Новое покрытие в ближайшие месяцы получат 18 километров городских автодорог и тротуаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Губернатор региона совершил рабочую поездку по строящимся объектам областного центра.Для Южно-Сахалинска по поручению Олега Кожемяко сегодня сформирована программа комплексного благоустройства. Особое внимание в ней, в частности, уделено решению актуальных проблем в дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Сейчас в Южно-Сахалинске проводится масштабный ремонт двух крупных улиц - Комсомольской и Физкультурной. Помимо обновления проезжей части на протяженных участках обеих магистралей меняют инженерные сети: трубы тепло- и водоснабжения, ливневой канализации.

- Комплексный ремонт включает в себя также обустройство вдоль дороги новых пешеходных зон, установку автобусных павильонов и системы уличного освещения, - рассказал начальник участка подрядной организации, которая ремонтирует улицу Комсомольскую, Александр Молодцов.

Трассы будут вводить в эксплуатацию поэтапно. На Комсомольской до 1 сентября для проезда строители обещают открыть участок от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской, затем - до 1 ноября - весь километровый отрезок до проспекта Победы. На Физкультурной к началу осени подрядная компания обязалась сделать свободным для перемещения автомобилистов промежуток дороги между улицами Сахалинской и Пионерской, а впоследствии - и всю магистраль. По соседству с ней планируется оборудовать так называемые экопарковки - газонные решетки из бетона, внутри которых высаживается трава. Это поможет одновременно решить проблемы, которые связаны как с нехваткой в городе мест для стоянки транспорта, так и зеленых насаждений.

Губернатор потребовал от подрядчиков неукоснительно соблюдать технологию дорожного строительства. От этого зависит то, как долго прослужат дороги. За их качеством усилят контроль и ответственные службы.

В целом перечень участков улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, которые в этом году подвергнутся ремонту, обширен. Это несколько отрезков улицы Ленина (от реки Еланка до юго-западной объездной дороги и от Емельянова до Пуркаева), улица Сахалинская (на участках от Комсомольской до Амурской и от Амурской до Южно-Сахалинской), улица Есенина (от Мира до Комсомольской), улица Поповича (от Ленина до Физкультурной), Коммунистический проспект (от Ленина до Мира), улица Детская (от Комсомольской до зоопарка), улица Чехова (от Сахалинской до Хабаровской), улица Деповская (от Западной до Железнодорожной), улица Карла Маркса (от Ленина до Вокзальной), улица Амурская (от Хабаровской до Карла Маркса), улица Дзержинского (от Коммунистического проспекта до Хабаровской), улица Пушкина (от Поповича до Асахикава), улица Хабаровская (от Мира до Комсомольской), улица Южно-Сахалинская, а также ряд других улиц в планировочных районах.

Вдоль улицы Горького появятся новые тротуары и велодорожки. Вместо стальных опор освещения там установят более долговечные и надежные - чугунные. Кабели электропитания при этом спрячут под землю. Подобные светильники разместят и по всему периметру площади Победы. Еще одна городская площадь - Ленина - получит обновленное дорожное покрытие. На многих остановках общественного транспорта в областном центре для удобства пассажиров поставят 51 автобусный павильон.

Для повышения надежности тепло- и водоснабжения жителей города в этом году проводят замену нескольких километров водопроводных и тепловых сетей. Новый трубопровод - две нитки по 400 метров, к примеру, прокладывают вдоль Коммунистического проспекта. Для этого пришлось временно закрыть пешеходную зону. Глава региона указал представителям подрядной организации на необходимость скорейшего завершения операции. Тротуар должен быть восстановлен к 1 августа.

- В нынешний сезон благоустройства на территории городского округа планируем привести в порядок 31 внутриквартальный проезд, 93 дворовых территории, установить 26 спортивных площадок и 63 детских игровых комплекса. Различными видами капитального ремонта будут охвачены 224 многоквартирных дома, а также 15 объектов социальной сферы - 8 школ, 6 детских садов и детский дом творчества, - рассказала первый вице-мэр южно-сахалинской администрации Наталья Куприна. - Запланирована реконструкция 5 скверов - один из них был построен в честь 135-летия города, еще четыре носят имена Рудановского, Головина, Крузенштерна и Невельского.

В областном центре, добавила она, высадят 863 саженцев деревьев, 34 тысячи кустарников, 463 тысячи цветов. На площади 73 тысячи квадратных метров будут восстановлены газоны.

Более 16 тысяч цветов предназначено для главного места отдыха горожан - парка имени Ю.А. Гагарина. Недавно здесь освободили от ила и мусора дно озера Верхнего (подобная операция не проводилась уже в течение 30 лет). Ведутся работы по перестройке стадиона «Космос». Северная часть парка получила асфальтовые дорожки, сейчас там восстанавливают фонтан и ремонтируют мосты, а впоследствии разместят фудкорт и усовершенствуют детскую игровую зону.

- У нас вдвое выросло количество посещений: за 2015 год в парке побывало 102 тысячи человек, а за 2016 - уже 212 тысяч и в этом полугодии отмечен статистический прирост, - сообщили работники учреждения культуры.

- Мне здесь очень нравится, все красиво, облагорожено. Сюда хочется приезжать снова и снова, - рассказала Марина Кузовова, которая в погожий выходной день специально прибыла в парк Южно-Сахалинска из другого района - Холмского.

- Считаю, что для детей тут всего хватает, хотелось бы увидеть новые аттракционы для взрослых, - поделился мнением еще один посетитель парка Михаил Шамсутдинов, который прогуливался по тенистым аллеям с детской коляской в сопровождении супруги.

Губернатор рекомендовал руководству парка учесть эти и другие пожелания сахалинцев при дальнейшем развитии учреждения.

- Сегодня развернуты большие работы по приведению в порядок Южно-Сахалинска, - отметил по окончании поездки Олег Кожемяко. - Идет замена инженерных сетей, появляются новые скверы и пешеходные зоны, устанавливаются современные системы уличного освещения. Впереди - ремонт фасадов многоквартирных домов, проезжей части и тротуаров ряда улиц. У подрядчиков и городских властей - время напряженной работы. Совместно им необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы жители в ближайшее время смогли увидеть изменившийся в лучшую сторону город, - сказал Олег Кожемяко.