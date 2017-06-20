24 июня в Южно-Сахалинске разыграют билет в Пхенчхан на Олимпийские игры

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Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.
Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».
В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.
24 июня в Александровск-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Ногликах, Северо-Курильске, Смирных и Холмске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
С началом на Дальнем Востоке лососёвой путины этого года на рынки и в магазины Дальнего Востока, Сибири и западных российских регионов может поступить нереализованная, потерявшая качество прошлогодняя рыбопродукция. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Поронайские полицейские 19 июня остановили внедорожник японского производства под управлением гражданина 1988 года рождения. Кроме того, что водитель подавал признаки алкогольного опьянения, выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Концепция предварительного голосования станет фундаментальной основой для предвыборной платформы в текущем избирательном периоде. Основные направления грядущей избирательной гонки были определены в ходе заседания генерального совета «Единой России» в минувшее воскресенье. Секретарь партии Сергей Неверов выступил с докладом, в котором и была обозначена основная линия работы на ближайший период. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
В островном регионе в субботу, 24 июня, отметят XXVIII Всероссийский олимпийский день, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Новое покрытие в ближайшие месяцы получат 18 километров городских автодорог и тротуаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В Макарове появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине и Курильских островах прошли специальные учения с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированными в регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ВВО.
На Сахалине предприятие привлечено к административной ответственности за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Проверку провела межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре региона.
На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.
На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.
Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.
В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.
С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
|Архив новостей
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В островном регионе в субботу, 24 июня, отметят XXVIII Всероссийский олимпийский день, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
24 июня состоятся велопробег и легкоатлетический забег. Олимпийская миля, как и в прошлом году, пройдет по автодороге на «Горный воздух». Предварительная регистрация для участников началась 13 июня.
Для участия в легкоатлетическом забеге необходимо зарегистрироваться - это можно сделать в школе летних видов спорта имени Эрика Комнацкого с 14:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 76-20-08.
Для желающих принять участие в велопробеге действует электронная почта, на которую необходимо отравлять заявку - probeg@sakhalinbike.ru
Организаторы подготовили для сахалинцев огромное количество подарков от партнеров мероприятия. На средней площадке СТК «Горный воздух» после завершения соревнований состоится праздничный концерт, где проведут беспроигрышную лотерею. Главным призом, который предоставляет сахалинское транспортное агентство «Мой рейс», станет билет на самолет туда и обратно с открытой датой на Олимпийские игры в Пхенчхан. Помимо этого гости и участники «Олимпийской мили» смогут выиграть скейтборд, самокат, фитнес браслеты и другие спортивные подарки.
Региональные федерации пейнтбола и стрельбы из лука на средней площадке СТК развернут интерактивные площадки. Здесь можно будет пострелять из лука и пейнтбольного маркера. Общественная организация по велоспорту подготовила экстремальный спуск и подъем на велосипедах «Велолавина».
Раздача номеров и дополнительная регистрация участников начнется в 9:00. Торжественное открытие «Олимпийской мили» начнется в 10:00 на точке старта (автодорога на СТК «Горный воздух»). Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега - на 10:15. Подъем на среднюю площадку СТК будет бесплатным с 9:30 до 11:30.
К участию в мероприятии допускаются лица старше 14-ти лет в сопровождении родителей либо опекунов.
Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.
Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».
В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.
24 июня в Александровск-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Ногликах, Северо-Курильске, Смирных и Холмске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
С началом на Дальнем Востоке лососёвой путины этого года на рынки и в магазины Дальнего Востока, Сибири и западных российских регионов может поступить нереализованная, потерявшая качество прошлогодняя рыбопродукция. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Поронайские полицейские 19 июня остановили внедорожник японского производства под управлением гражданина 1988 года рождения. Кроме того, что водитель подавал признаки алкогольного опьянения, выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Концепция предварительного голосования станет фундаментальной основой для предвыборной платформы в текущем избирательном периоде. Основные направления грядущей избирательной гонки были определены в ходе заседания генерального совета «Единой России» в минувшее воскресенье. Секретарь партии Сергей Неверов выступил с докладом, в котором и была обозначена основная линия работы на ближайший период. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
В островном регионе в субботу, 24 июня, отметят XXVIII Всероссийский олимпийский день, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Новое покрытие в ближайшие месяцы получат 18 километров городских автодорог и тротуаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В Макарове появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине и Курильских островах прошли специальные учения с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированными в регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ВВО.
На Сахалине предприятие привлечено к административной ответственности за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Проверку провела межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре региона.
На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.
На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.
Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.
В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.
С 13 по 16 мая 2017 года среди населения Сахалинской области зарегистрировано 104 случая острых кишечных инфекций. 72 заболевших - дети. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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