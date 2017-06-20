20 июня 2017 г., 14:18

24 июня в Южно-Сахалинске разыграют билет в Пхенчхан на Олимпийские игры

В островном регионе в субботу, 24 июня, отметят XXVIII Всероссийский олимпийский день, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

24 июня состоятся велопробег и легкоатлетический забег. Олимпийская миля, как и в прошлом году, пройдет по автодороге на «Горный воздух». Предварительная регистрация для участников началась 13 июня.

Для участия в легкоатлетическом забеге необходимо зарегистрироваться - это можно сделать в школе летних видов спорта имени Эрика Комнацкого с 14:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 76-20-08.

Для желающих принять участие в велопробеге действует электронная почта, на которую необходимо отравлять заявку - probeg@sakhalinbike.ru

Организаторы подготовили для сахалинцев огромное количество подарков от партнеров мероприятия. На средней площадке СТК «Горный воздух» после завершения соревнований состоится праздничный концерт, где проведут беспроигрышную лотерею. Главным призом, который предоставляет сахалинское транспортное агентство «Мой рейс», станет билет на самолет туда и обратно с открытой датой на Олимпийские игры в Пхенчхан. Помимо этого гости и участники «Олимпийской мили» смогут выиграть скейтборд, самокат, фитнес браслеты и другие спортивные подарки.

Региональные федерации пейнтбола и стрельбы из лука на средней площадке СТК развернут интерактивные площадки. Здесь можно будет пострелять из лука и пейнтбольного маркера. Общественная организация по велоспорту подготовила экстремальный спуск и подъем на велосипедах «Велолавина».

Раздача номеров и дополнительная регистрация участников начнется в 9:00. Торжественное открытие «Олимпийской мили» начнется в 10:00 на точке старта (автодорога на СТК «Горный воздух»). Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега - на 10:15. Подъем на среднюю площадку СТК будет бесплатным с 9:30 до 11:30.

К участию в мероприятии допускаются лица старше 14-ти лет в сопровождении родителей либо опекунов.