20 июня 2017 г., 14:21

Герман Зверев: «Единая Россия» демонстрирует свою политическую состоятельность

Концепция предварительного голосования станет фундаментальной основой для предвыборной платформы в текущем избирательном периоде. Основные направления грядущей избирательной гонки были определены в ходе заседания генерального совета «Единой России» в минувшее воскресенье. Секретарь партии Сергей Неверов выступил с докладом, в котором и была обозначена основная линия работы на ближайший период. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Конкурентность, открытость и легитимность - основные составляющие праймериз переходят из предварительного голосования в основное. Генсовет «Единой России» определил основу своей избирательной компании, акцентировав внимание на максимальной открытости всего процесса. При этом партия не ставит первоочередной целью получить определенное число мандатов в законодательные органы субъектов.

- Необходимо сформировать корпус наблюдателей, не допустить нарушений. У нас нет задачи получить конкретный результат, выражающийся в числовом значении, но есть задача обеспечить большинство, которое позволит нам реализовать курс президента, программу партии, основанную на наказах избирателей, - подчеркнул Сергей Неверов.

На актуальность и своевременность позиции секретаря партии указал и член генерального совета «Единой России» Герман Зверев. Он также обратил внимание на ключевые вопросы встречи, в числе которых была тема бюджетного проектирования.

- Хочу отметить, яркое выступление Сергея Неверова об итогах праймериз-2017. Хороший пример он привёл про Сингапур, про предложения использовать «сингапурскую модель». Показал изнанку этой политико-экономической модели. Владимир Васильев рассказал о подходах при формировании федерального бюджета на 2018 год. Судя по тону, бюджетные проблемы приобретают особую остроту. Именно поэтому был проведен открытый и деловой разговор о главном финансовом документе на заседании генсовета правящей партии, - отметил Герман Зверев.

Предварительное голосование, которое прошло 28 мая текущего года, обхватило 6 субъектов РФ, в которых на сентябрь назначены выборы в региональные законодательные органы, а также 11 регионов, где пройдут муниципальные выборы.