20 июня 2017 г., 14:36

Пьяный работник автомойки в Поронайске проехался домой на чужом джипе

Поронайские полицейские 19 июня остановили внедорожник японского производства под управлением гражданина 1988 года рождения. Кроме того, что водитель подавал признаки алкогольного опьянения, выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Как позже стало известно, владелец иномарки сдал ее в местный автосервис, а один из работников решил съездить до своего дома и воспользовался для этого чужим автомобилем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».