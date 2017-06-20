Сахалинские муниципалитеты 24 июня без алкоголя отметят День молодежи

Сахалинские врачи обновили знания по лечению заболеваний печени и поджелудки

Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы. Тему рассмотрели на научно-практической конференции в рамках сотрудничества министерства здравоохранения Сахалинской области с Тихоокеанским государственным медуниверситетом.



Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы. Тему рассмотрели на научно-практической конференции в рамках сотрудничества министерства здравоохранения Сахалинской области с Тихоокеанским государственным медуниверситетом.

Жители Холмска отчаянно выкапывают цветы с городских клумб

Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».



Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».

Житель Кыргызстана на Сахалине рискует лишиться свободы на 25 лет

В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.



В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.

Сахалинские муниципалитеты 24 июня без алкоголя отметят День молодежи

24 июня в Александровск-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Ногликах, Северо-Курильске, Смирных и Холмске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



24 июня в Александровск-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Ногликах, Северо-Курильске, Смирных и Холмске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

На сахалинские рынки могут вбросить залежалую рыбу

С началом на Дальнем Востоке лососёвой путины этого года на рынки и в магазины Дальнего Востока, Сибири и западных российских регионов может поступить нереализованная, потерявшая качество прошлогодняя рыбопродукция. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.



С началом на Дальнем Востоке лососёвой путины этого года на рынки и в магазины Дальнего Востока, Сибири и западных российских регионов может поступить нереализованная, потерявшая качество прошлогодняя рыбопродукция. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Пьяный работник автомойки в Поронайске проехался домой на чужом джипе

Поронайские полицейские 19 июня остановили внедорожник японского производства под управлением гражданина 1988 года рождения. Кроме того, что водитель подавал признаки алкогольного опьянения, выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Поронайские полицейские 19 июня остановили внедорожник японского производства под управлением гражданина 1988 года рождения. Кроме того, что водитель подавал признаки алкогольного опьянения, выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Герман Зверев: «Единая Россия» демонстрирует свою политическую состоятельность

Концепция предварительного голосования станет фундаментальной основой для предвыборной платформы в текущем избирательном периоде. Основные направления грядущей избирательной гонки были определены в ходе заседания генерального совета «Единой России» в минувшее воскресенье. Секретарь партии Сергей Неверов выступил с докладом, в котором и была обозначена основная линия работы на ближайший период. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».



Концепция предварительного голосования станет фундаментальной основой для предвыборной платформы в текущем избирательном периоде. Основные направления грядущей избирательной гонки были определены в ходе заседания генерального совета «Единой России» в минувшее воскресенье. Секретарь партии Сергей Неверов выступил с докладом, в котором и была обозначена основная линия работы на ближайший период. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

24 июня в Южно-Сахалинске разыграют билет в Пхенчхан на Олимпийские игры

В островном регионе в субботу, 24 июня, отметят XXVIII Всероссийский олимпийский день, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В островном регионе в субботу, 24 июня, отметят XXVIII Всероссийский олимпийский день, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В рамках реконструкции дорог в Южно-Сахалинске появятся экопарковки

В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Новое покрытие в ближайшие месяцы получат 18 километров городских автодорог и тротуаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Новое покрытие в ближайшие месяцы получат 18 километров городских автодорог и тротуаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

В 2018 году в Макарове снова начнут строить спорткомплекс

В Макарове появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



В Макарове появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Военнослужащие на Сахалине и Курилах в ходе учений подавили средства связи условного противника

На Сахалине и Курильских островах прошли специальные учения с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированными в регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ВВО.



На Сахалине и Курильских островах прошли специальные учения с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированными в регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ВВО.

Южно-сахалинское транспортное предприятие заплатит штраф за загрязнение воздуха

На Сахалине предприятие привлечено к административной ответственности за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Проверку провела межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре региона.



На Сахалине предприятие привлечено к административной ответственности за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Проверку провела межрайонная природоохранная прокуратура, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре региона.

Холмские власти рассказали, что выполнили из поручений губернатора

На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.



На рабочем совещании в администрации Холмского городского округа под председательством главы администрации Андрея Сухомесова обсудили ход исполнения поручений губернатора Сахалинской области на 2017 год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

Стражи порядка «захватили» казино практически в центре Южно-Сахалинска

Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Полицейские на Сахалине пресекли деятельность подпольного казино. В организации нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Больше десятка островитян ежегодно заражаются опасными рыбными паразитами

Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.



Ежегодно в Сахалинской области регистрируют 15-16 случаев дифиллоботриоза, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Роспотребнадзора. Дифиллоботриоз - это один из гельминтозов, вызываемый ленточным червем, широким лентецом.

Расписание аэропортов трех городов Сахалина появилось онлайн

На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.



На сайте аэропорта «Южно-Сахалинск» появилось расписание полетов из/в аэропорты городов Оха, Шахтерск, Ноглики. С 20 июня 2017 года расписание рейсов публикуется в разделе «Расписание» на сайте аэропорта областной столицы.

Холмские госавтоинспекторы провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!»

Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.



Госавтоинспекторы в Холмске провели пропагандистскую акцию «Пристегнись и улыбнись!» на самой оживленной улице. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на дорогах, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

Больше 250 миллионов направят на благоустройство дворов в трех районах Сахалина

Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.



Три сахалинских района благоустраивают территории в рамках нового национального проекта «ЖКХ и городская среда». Ход выполнения работ рассмотрели участники рабочего совещания в областном правительстве, рассказали ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.

Сахалинские единороссы определились с кандидатами в областной парламент

В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.



В тройке лидеров списка «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу - губернатор, парламентарий и преподаватель лицея. В Южно-Сахалинске прошло заседание политсовета отделения партии, где названа тройка победителей, которых включат в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в думу 10 сентября 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.