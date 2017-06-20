20 июня 2017 г., 14:42

Житель Кыргызстана на Сахалине рискует лишиться свободы на 25 лет

В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.

Житель Кыргызской Республики ввез в Российскую Федерацию через таможенный пост Новосибирска наркотическое средство - гашишное масло массой 532 грамма. Его он поместил в две полиэтиленовые упаковки из под сгущенного молока, которые, в свою очередь, разместил в багаже.

После совершения контрабанды наркотических средств житель Киргизии переместил их на Сахалин. Наркотическое средство было изъято в аэропорту Южно-Сахалинска.

В ближайшее время указанное лицо предстанет перед Южно-Сахалинским городским судом.