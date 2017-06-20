Жители Холмска отчаянно выкапывают цветы с городских клумб

Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».

На предложение пойти на станцию юных натуралистов и бесплатно получить рассаду предприимчивые жители Холмска отвечают, что им нужны именно эти цветы, а не те, что предлагают юннаты.

- По поводу отсутствия видеонаблюдения на улицах «копатели» ошибаются: в городе сейчас установлены такие камеры, у которых имеется функция распознавания лиц. Да, пока ещё не везде, но это всего лишь дело времени. И, наверное, любителям дармовщины будет стыдно, если их портреты и имена получат всенародную огласку, - отмечают в администрации Холмска.

Между тем, улицы и площади Холмска с каждым днём всё больше получают ярких красок - рабочие управления городским дорожным хозяйством украсили городские клумбы цветами и декоративной зеленью. Преобразились сквер у центрального дома культуры, площадь Мира, территория библиотеки имени Николаева, склон у храма Святителя Николая, площадка у торгового центра «Колизей». Начались работы по озеленению на Приморском бульваре.