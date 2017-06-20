20 июня 2017 г., 16:03

В Южно-Сахалинске хитрый сотрудник стройкомпании спрятал под забором «добычу»

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу дизельного топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Сотрудники одной из строительных организаций города обратились с заявлением в дежурную часть. Люди сообщили, что один из работников пытался похитить дизельное топливо.

Установлено, что 40-летний гражданин - водитель погрузчика - слил с транспортного средства 140 литров дизельного топлива в канистры, которые спрятал за забором предприятия. Затем, с целью перелить топливо в свой автомобиль, злоумышленник подогнал машину к месту, где спрятал краденное. Но осуществить свой умысел гражданин не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.