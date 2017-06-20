Пассажиры трансатлантического лайнера на поезде проехались из Корсакова в Южно-Сахалинск

Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина».

- По доброй традиции на протяжении нескольких лет АО «Пассажирская компания «Сахалин» сотрудничает с туристической компанией ООО «Би-томо» в части организации туристических поездов для посетителей Сахалина. В 2017 году планируется осуществить еще шесть таких поездок. Сотрудники компании прикладывают все усилия для реализации комфортного пребывания иностранных туристов во время их путешествия, традиционно выбирающих железную дорогу в качестве экскурсионной программы, - рассказывает начальник пассажирского отдела «Сахалина» Евгений Бова.

Кроме поездки на поезде, ООО «Би-томо» включили в экскурсионную программу прогулку по площади Ленина, ярмарку, где гости смогли приобрести сувениры на память и насладиться концертом творческих коллективов областного центра. Впервые туристы смогли приобрести изделия из рыбьей кожи, сделанные местными рукодельницами.

- Куколку делаю три дня. Здесь очень тонкий технологический процесс. Такие сувениры пользуются популярностью у туристов. В основном берут мелкие сувениры, - рассказывает мастерица Марина Крагина.