В Южно-Сахалинске читали стихи любимого поэта Чехова

20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

14 школьников из гимназии № 1 имени А. С. Пушкина, лицея № 1, СОШ № 32 и № 8 выучили наизусть и зачитали свои любимые произведения великого русского поэта. Ученики гимназии №1 подготовили тематические костюмы и небольшую театральную зарисовку по мотивам «Сказки о царе Салтане».

Всего в акции приняли участие около 80 детей. С импровизированной сцены прозвучали стихотворения «Демон», «Зимнее утро», отрывок из поэмы «Руслан и Людмила», «Письмо Татьяны к Онегину» и другие.

Акция прошла в рамках проекта «Литературная гостиная» и в партнёрстве с Сахалинской областной универсальной научной библиотекой и областным литературным объединением «Лира».