20 июня 2017 г., 17:18

Олег Кожемяко принял участие в политсовете сахалинских единороссов

В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия» принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

- Вместе с партией «Единая Россия» мы приступили к масштабному благоустройству городов и поселков, строительству дворовых территорий, детских и спортивных площадок, ремонту крыш и фасадов домов. В ближайшие пять лет планируем возвести 10 новых объектов здравоохранения, продолжим строительство фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Мы начали программу по строительству школ. До 2020 года будет введено в эксплуатацию 10 современных общеобразовательных учреждений. Это позволит ликвидировать вторую смену и повысить качество образования. Для решения транспортной проблемы мы приобретаем новые самолеты для авиакомпании «Аврора». Впервые было открыто авиасообщение между Курильскими островами Кунаширом и Шикотаном. У нас запущены крупные проекты в туризме и сельском хозяйстве. Жители региона получили возможность покупать качественные продукты, выращенные на собственной земле. Это свежие овощи, свинина, мясо птицы. Крайне важно, чтобы все планы и начатые проекты были реализованы в полной мере, - подчеркнул губернатор области.

В ходе встречи обсуждались итоги прошедшего в регионе предварительного голосования. Определены победители по всем округам. Большинством голосов в партийном списке «Единой России» определилась тройка лидеров. Это губернатор области Олег Кожемяко, действующий депутат островного парламента Андрей Хапочкин и учитель истории и обществознания лицея №1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак.

- Сегодня мы вышли на финишную прямую - подвели итоги предварительного голосования. Это был очень сложный и ответственный формат голосования, такой есть только у партии «Единая Россия». Жители региона выразили свое мнение о том, кого они хотят видеть в партийных списках, и кто сможет работать в Думе наиболее эффективно и профессионально. Отрадно видеть в данных списках много молодежи, открытой, инициативной, желающей работать на благо островного региона, - отметил вошедший в тройку лидеров депутат Андрей Хапочкин.

Одна из таких молодых и амбициозных партийцев - Татьяна Пак. Со школьной скамьи ведет активный образ жизни, занимается общественной деятельностью.

- По сути, выборы регионального парламента - это выборы будущего Сахалина и Курил. То, что за меня сегодня проголосовали, говорит о том, что партия мне доверяет. Я этим очень горжусь. Я очень люблю Сахалинскую область, вижу, как она развивается. Об этом всегда говорю своим ученикам. У нашего региона много перспектив, главное не сидеть на месте. Необходимо усиленно работать, общаться с людьми, знать их нужды и помогать решать проблемы, - сказала победитель тайного голосования Татьяна Пак.

- Коллеги! Оставшееся до выборов время необходимо использовать с максимальным эффектом. Работа предстоит огромная и ответственная. Фракция должна быть сформирована из настоящих профессионалов. Людей дела. Избиратели отдадут свои голоса за тех, кто уже сегодня действует в их интересах, а не создает видимость работы накануне выборов. Наша задача сохранить стабильность в регионе. Обеспечить выполнение поставленных президентом задач. И у нас есть все возможности, чтобы это успешно осуществить, - подчеркнул, подводя итоги политсовета, глава области Олег Кожемяко.