В сахалинском управлении Роспотребнадзора объявили победителей экологического конкурса

В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.



В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.

Олег Кожемяко принял участие в политсовете сахалинских единороссов

В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.



В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

28 июня жители Курильска смогут по видеосвязи поговорить с руководителями правоохранительных органов

28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.



28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В Южно-Сахалинске читали стихи любимого поэта Чехова

20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.



20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Пассажиры трансатлантического лайнера на поезде проехались из Корсакова в Южно-Сахалинск

Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»



Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»

Профконкурс на Сахалине выявил имена лучших врачей, фельдшеров и медсестер

В Сахалинской области подвели итоги областного профессионального конкурса медицинских работников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.



В Сахалинской области подвели итоги областного профессионального конкурса медицинских работников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В Южно-Сахалинске хитрый сотрудник стройкомпании спрятал под забором «добычу»

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу дизельного топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу дизельного топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

26 июня Корсаков окунется в культуру Японии

Корсаковцев приглашают познакомиться с японской культурой. 26 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в культурно-досуговом центре «Океан» пройдет увлекательная национальная программа, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.



Корсаковцев приглашают познакомиться с японской культурой. 26 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в культурно-досуговом центре «Океан» пройдет увлекательная национальная программа, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

Житель Кыргызстана рискует на Сахалине лишиться свободы на 25 лет

В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.



В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.

Кадастровых инженеров Сахалина приглашают обсудить закон

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет совещание с кадастровыми инженерами, сообщили в ведомстве ТИА «Острова».



Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет совещание с кадастровыми инженерами, сообщили в ведомстве ТИА «Острова».

Сахалинские врачи обновили знания по лечению заболеваний печени и поджелудки

Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.



Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.

Жители Холмска отчаянно выкапывают цветы с городских клумб

Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».



Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».

Сахалинские муниципалитеты 24 июня без алкоголя отметят День молодежи

24 июня в Александровск-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Ногликах, Северо-Курильске, Смирных и Холмске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



24 июня в Александровск-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Ногликах, Северо-Курильске, Смирных и Холмске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

На сахалинские рынки могут вбросить залежалую рыбу

С началом на Дальнем Востоке лососёвой путины этого года на рынки и в магазины Дальнего Востока, Сибири и западных российских регионов может поступить нереализованная, потерявшая качество прошлогодняя рыбопродукция. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.



С началом на Дальнем Востоке лососёвой путины этого года на рынки и в магазины Дальнего Востока, Сибири и западных российских регионов может поступить нереализованная, потерявшая качество прошлогодняя рыбопродукция. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Пьяный работник автомойки в Поронайске проехался домой на чужом джипе

Поронайские полицейские 19 июня остановили внедорожник японского производства под управлением гражданина 1988 года рождения. Кроме того, что водитель подавал признаки алкогольного опьянения, выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Поронайские полицейские 19 июня остановили внедорожник японского производства под управлением гражданина 1988 года рождения. Кроме того, что водитель подавал признаки алкогольного опьянения, выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Герман Зверев: «Единая Россия» демонстрирует свою политическую состоятельность

Концепция предварительного голосования станет фундаментальной основой для предвыборной платформы в текущем избирательном периоде. Основные направления грядущей избирательной гонки были определены в ходе заседания генерального совета «Единой России» в минувшее воскресенье. Секретарь партии Сергей Неверов выступил с докладом, в котором и была обозначена основная линия работы на ближайший период. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».



Концепция предварительного голосования станет фундаментальной основой для предвыборной платформы в текущем избирательном периоде. Основные направления грядущей избирательной гонки были определены в ходе заседания генерального совета «Единой России» в минувшее воскресенье. Секретарь партии Сергей Неверов выступил с докладом, в котором и была обозначена основная линия работы на ближайший период. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

24 июня в Южно-Сахалинске разыграют билет в Пхенчхан на Олимпийские игры

В островном регионе в субботу, 24 июня, отметят XXVIII Всероссийский олимпийский день, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В островном регионе в субботу, 24 июня, отметят XXVIII Всероссийский олимпийский день, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В рамках реконструкции дорог в Южно-Сахалинске появятся экопарковки

В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Новое покрытие в ближайшие месяцы получат 18 километров городских автодорог и тротуаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 30 участков улично-дорожной сети. Новое покрытие в ближайшие месяцы получат 18 километров городских автодорог и тротуаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

В 2018 году в Макарове снова начнут строить спорткомплекс

В Макарове появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



В Макарове появится многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.