Почетный гражданин Сахалинской области отметила 80-летие

20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Свой юбилей отличник советской потребительской кооперации, в недавнем прошлом - экономист, руководитель многих управленческих структур и депутат областного Совета, а ныне видный общественник и человек с активной гражданской позицией встретила в кругу родственников и друзей.

Трудовой стаж Галины Михайловны Грошевой насчитывает почти полвека. Вся жизнь связана с Сахалином. Работать начала в далеком 1954 году, едва исполнилось 17: экономист, старший экономист, после - начальник торгового отдела рыбкоопа в Поронайске.

Затем был стремительный рост по партийной линии - перспективную работницу заметили «сверху». Следующие места работы - Поронайский Горком КПСС, Макаровский районный комитет народного контроля и наконец - Сахалинский облисполком - высший орган исполнительной власти региона того времени. Здесь с 1982 по 1988 годы занимала должность заместителя председателя. Была награждена орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

В последние годы Галина Грошева - на общественной работе. Является участником Консультативного Совета при Сахалинской областной Думе, Общественного совета при министерстве образования региона и заместителем председателя координационного Совета общественно-политического движения «Сахалинская гвардия», а также членом Общественной палаты региона третьего состава (2016-2019 годы).

У почетного гражданина Сахалинской области большая семья - сын и дочь, есть внуки и правнуки.

В день юбилея родственники и друзья вспомнили яркие страницы жизни и трудовой биографии Галины Грошевой. В адрес именинницы прозвучали многочисленные поздравления, пожелания здоровья, благополучия и долгих лет жизни. К ним присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Глава региона отметил значительный личный вклад заслуженной сахалинки в социально-экономическое развитие Сахалинской области.

- Ваш профессионализм, богатый жизненный и управленческий опыт всегда будут востребованы на Сахалине и Курилах, являясь ориентиром для руководителей нового поколения, - в частности, сказал Олег Кожемяко.

Галине Грошевой он вручил букет цветов и почетную грамоту регионального правительства с формулировкой: «За значительный вклад в социально-экономическое развитие Сахалинской области, активное участие в общественно-политической жизни региона, развитие институтов гражданского общества и в связи с 80-летием со дня рождения».