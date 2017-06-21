В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату

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На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.
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В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.
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В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.
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В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.
Оформить компенсационную выплату можно по уходу за нетрудоспособными гражданами: инвалидами I группы, людьми, достигшими 80 лет, а также престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Ежемесячную выплату по уходу можно установить лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.
Родственником быть не обязательно. Также не имеет значение совместное проживание. Однако, ухаживающее лицо должно находиться рядом с нетрудоспособным человеком.
Размер ежемесячной компенсационной выплаты в России составляет 1 200 рублей. В Сахалинской области выплата увеличивается на соответствующий районный коэффициент: 1,4 - южные и центральные районы, 1,6 - Оха, Ноглики, 2,0 - Курильские острова.
Ежемесячная выплата по уходу неработающим родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям) детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы составляет 5 500 рублей. Этот размер ещё умножается на районный коэффициент, действующий по месту жительства.
Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет не родитель или опекун, а другое неработающее трудоспособное лицо, то размер выплаты составляет 1 200 рублей (плюс районный коэффициент).
Законодательством разрешено одному человеку ухаживать за двумя и более нетрудоспособными гражданами.
При оформлении такой выплаты лицо, производящее уход, во-первых, получает за эту деятельность финансовое вознаграждение от нетрудоспособного лица, во-вторых, период по уходу засчитывается гражданину в страховой стаж для формирования пенсионных прав, кроме престарелых граждан, нуждающихся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
Ранее для включения периодов ухода в стаж при назначении страховой пенсии человеку нужно было представить в ПФР дополнительные подтверждающие документы.
Теперь, после принятия 10 мая нынешнего года постановления правительства РФ, эти периоды будут автоматически включаться в стаж (по итогам отчетного года) в случае установления и получения указанных выплат, и за них будут начисляться пенсионные баллы на основании сведений персонифицированного учета, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда. Эти данные (стаж и баллы) будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах граждан и учитываться при назначении страховой пенсии без дополнительного подтверждения. Таким образом, людей избавили от сбора и представления дополнительных документов.
Для установления ежемесячной компенсационной выплаты пенсионеру и ухаживающему лицу необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту получения пенсии и предоставить следующие документы: паспорт лица, осуществляющего уход, его заявление с указанием даты начала ухода, трудовые книжки нетрудоспособного и ухаживающего лица, заключение лечебного учреждения о необходимости постоянного постороннего ухода, заявление нетрудоспособного гражданина, подтверждающее осуществление за ним ухода.
В случае, если ухаживающее лицо обучается, то следует предоставить справку из учебного заведения.
Указанная выплата производится к назначенной нетрудоспособному лицу пенсии и осуществляется в течение периода ухода.
Право на ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату имеют:
граждане достигшие 80 лет и старше;
пенсионеры 55-60 лет и старше при наличии справки врачебно-консультационной комиссии (ВКК) от лечащего врача о необходимости осуществления ухода;
инвалиды I группы;
дети-инвалиды и инвалиды с детства 1 группы.
Оформить уход за пенсионером может человек, у которого должны соблюдаться 4 условия:
- трудоспособный возраст (если с 14 лет, то требуется согласие одного из родителей, а также разрешение органов опеки);
- неработающий;
- не получающий пенсию;
- не получающий пособие по безработице.
На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.
В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.
В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.
20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.
20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В сахалинском управлении Роспотребнадзора объявили победителей экологического конкурса
В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.
В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.
28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»
В Сахалинской области подвели итоги областного профессионального конкурса медицинских работников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу дизельного топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Корсаковцев приглашают познакомиться с японской культурой. 26 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в культурно-досуговом центре «Океан» пройдет увлекательная национальная программа, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.
В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет совещание с кадастровыми инженерами, сообщили в ведомстве ТИА «Острова».
Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.
Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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