В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату

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Новости
10:30   В июле сахалинцы смогут принять пантовые ванны 
                 На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.

10:20   24 июня южносахалинцев приглашают в поход на водопад Айхор
                 В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.

10:02   Островитянка взяла «золото» на чемпионате Дальнего Востока по конному спорту 
                 В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

09:55   В Холмске составили план по борьбе с дебиторской задолженностью
                 В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.

09:48   90-летний невельчанин получил поздравление от Владимира Путина 
                 20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

09:38   В День молодежи Долинск ударит спортом по наркотикам
                 24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

09:26   В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату 
                 В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.

09:15   Почетный гражданин Сахалинской области отметила 80-летие 
                 20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

20 июня
В сахалинском управлении Роспотребнадзора объявили победителей экологического конкурса
                 В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.

Олег Кожемяко принял участие в политсовете сахалинских единороссов
                 В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

28 июня жители Курильска смогут по видеосвязи поговорить с руководителями правоохранительных органов
                 28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В Южно-Сахалинске читали стихи любимого поэта Чехова 
                 20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Пассажиры трансатлантического лайнера на поезде проехались из Корсакова в Южно-Сахалинск 
                 Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»

Профконкурс на Сахалине выявил имена лучших врачей, фельдшеров и медсестер 
                 В Сахалинской области подвели итоги областного профессионального конкурса медицинских работников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В Южно-Сахалинске хитрый сотрудник стройкомпании спрятал под забором «добычу»
                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу дизельного топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

26 июня Корсаков окунется в культуру Японии 
                 Корсаковцев приглашают познакомиться с японской культурой. 26 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в культурно-досуговом центре «Океан» пройдет увлекательная национальная программа, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

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                 В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.

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                 Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.

Жители Холмска отчаянно выкапывают цветы с городских клумб 
                 Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».

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21 июня 2017 г., 09:26

В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату

В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.

Оформить компенсационную выплату можно по уходу за нетрудоспособными гражданами: инвалидами I группы, людьми, достигшими 80 лет, а также престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Ежемесячную выплату по уходу можно установить лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.

Родственником быть не обязательно. Также не имеет значение совместное проживание. Однако, ухаживающее лицо должно находиться рядом с нетрудоспособным человеком.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты в России составляет 1 200 рублей. В Сахалинской области выплата увеличивается на соответствующий районный коэффициент: 1,4 - южные и центральные районы, 1,6 - Оха, Ноглики, 2,0 - Курильские острова.

Ежемесячная выплата по уходу неработающим родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям) детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы составляет 5 500 рублей. Этот размер ещё умножается на районный коэффициент, действующий по месту жительства.

Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет не родитель или опекун, а другое неработающее трудоспособное лицо, то размер выплаты составляет 1 200 рублей (плюс районный коэффициент).

Законодательством разрешено одному человеку ухаживать за двумя и более нетрудоспособными гражданами.

При оформлении такой выплаты лицо, производящее уход, во-первых, получает за эту деятельность финансовое вознаграждение от нетрудоспособного лица, во-вторых, период по уходу засчитывается гражданину в страховой стаж для формирования пенсионных прав, кроме престарелых граждан, нуждающихся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

Ранее для включения периодов ухода в стаж при назначении страховой пенсии человеку нужно было представить в ПФР дополнительные подтверждающие документы.

Теперь, после принятия 10 мая нынешнего года постановления правительства РФ, эти периоды будут автоматически включаться в стаж (по итогам отчетного года) в случае установления и получения указанных выплат, и за них будут начисляться пенсионные баллы на основании сведений персонифицированного учета, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда. Эти данные (стаж и баллы) будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах граждан и учитываться при назначении страховой пенсии без дополнительного подтверждения. Таким образом, людей избавили от сбора и представления дополнительных документов.

Для установления ежемесячной компенсационной выплаты пенсионеру и ухаживающему лицу необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту получения пенсии и предоставить следующие документы: паспорт лица, осуществляющего уход, его заявление с указанием даты начала ухода, трудовые книжки нетрудоспособного и ухаживающего лица, заключение лечебного учреждения о необходимости постоянного постороннего ухода, заявление нетрудоспособного гражданина, подтверждающее осуществление за ним ухода.

В случае, если ухаживающее лицо обучается, то следует предоставить справку из учебного заведения.

Указанная выплата производится к назначенной нетрудоспособному лицу пенсии и осуществляется в течение периода ухода.

Право на ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату имеют:

граждане достигшие 80 лет и старше;

пенсионеры 55-60 лет и старше при наличии справки врачебно-консультационной комиссии (ВКК) от лечащего врача о необходимости осуществления ухода;

инвалиды I группы;

дети-инвалиды и инвалиды с детства 1 группы.

Оформить уход за пенсионером может человек, у которого должны соблюдаться 4 условия:

- трудоспособный возраст (если с 14 лет, то требуется согласие одного из родителей, а также разрешение органов опеки);

- неработающий;

- не получающий пенсию;

- не получающий пособие по безработице.

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Автор: Острова


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09:26   В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату 
                 В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.

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                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу дизельного топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

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                 В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.

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                 Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.

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                 Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».

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