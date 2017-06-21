В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату

В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.

Оформить компенсационную выплату можно по уходу за нетрудоспособными гражданами: инвалидами I группы, людьми, достигшими 80 лет, а также престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Ежемесячную выплату по уходу можно установить лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.

Родственником быть не обязательно. Также не имеет значение совместное проживание. Однако, ухаживающее лицо должно находиться рядом с нетрудоспособным человеком.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты в России составляет 1 200 рублей. В Сахалинской области выплата увеличивается на соответствующий районный коэффициент: 1,4 - южные и центральные районы, 1,6 - Оха, Ноглики, 2,0 - Курильские острова.

Ежемесячная выплата по уходу неработающим родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям) детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы составляет 5 500 рублей. Этот размер ещё умножается на районный коэффициент, действующий по месту жительства.

Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет не родитель или опекун, а другое неработающее трудоспособное лицо, то размер выплаты составляет 1 200 рублей (плюс районный коэффициент).

Законодательством разрешено одному человеку ухаживать за двумя и более нетрудоспособными гражданами.

При оформлении такой выплаты лицо, производящее уход, во-первых, получает за эту деятельность финансовое вознаграждение от нетрудоспособного лица, во-вторых, период по уходу засчитывается гражданину в страховой стаж для формирования пенсионных прав, кроме престарелых граждан, нуждающихся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

Ранее для включения периодов ухода в стаж при назначении страховой пенсии человеку нужно было представить в ПФР дополнительные подтверждающие документы.

Теперь, после принятия 10 мая нынешнего года постановления правительства РФ, эти периоды будут автоматически включаться в стаж (по итогам отчетного года) в случае установления и получения указанных выплат, и за них будут начисляться пенсионные баллы на основании сведений персонифицированного учета, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда. Эти данные (стаж и баллы) будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах граждан и учитываться при назначении страховой пенсии без дополнительного подтверждения. Таким образом, людей избавили от сбора и представления дополнительных документов.

Для установления ежемесячной компенсационной выплаты пенсионеру и ухаживающему лицу необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту получения пенсии и предоставить следующие документы: паспорт лица, осуществляющего уход, его заявление с указанием даты начала ухода, трудовые книжки нетрудоспособного и ухаживающего лица, заключение лечебного учреждения о необходимости постоянного постороннего ухода, заявление нетрудоспособного гражданина, подтверждающее осуществление за ним ухода.

В случае, если ухаживающее лицо обучается, то следует предоставить справку из учебного заведения.

Указанная выплата производится к назначенной нетрудоспособному лицу пенсии и осуществляется в течение периода ухода.

Право на ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату имеют:

граждане достигшие 80 лет и старше;

пенсионеры 55-60 лет и старше при наличии справки врачебно-консультационной комиссии (ВКК) от лечащего врача о необходимости осуществления ухода;

инвалиды I группы;

дети-инвалиды и инвалиды с детства 1 группы.

Оформить уход за пенсионером может человек, у которого должны соблюдаться 4 условия:

- трудоспособный возраст (если с 14 лет, то требуется согласие одного из родителей, а также разрешение органов опеки);

- неработающий;

- не получающий пенсию;

- не получающий пособие по безработице.