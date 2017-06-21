В День молодежи Долинск ударит спортом по наркотикам

В июле сахалинцы смогут принять пантовые ванны

На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.



На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.

24 июня южносахалинцев приглашают в поход на водопад Айхор

В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.



В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.

Островитянка взяла «золото» на чемпионате Дальнего Востока по конному спорту

В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.



В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

В Холмске составили план по борьбе с дебиторской задолженностью

В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.



В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.

90-летний невельчанин получил поздравление от Владимира Путина

20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.



20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

В День молодежи Долинск ударит спортом по наркотикам

24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.



24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату

В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.



В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.

Почетный гражданин Сахалинской области отметила 80-летие

20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.



20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.



В сахалинском управлении Роспотребнадзора объявили победителей экологического конкурса

В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.



В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.

Олег Кожемяко принял участие в политсовете сахалинских единороссов

В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.



В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

28 июня жители Курильска смогут по видеосвязи поговорить с руководителями правоохранительных органов

28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.



28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В Южно-Сахалинске читали стихи любимого поэта Чехова

20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.



20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Пассажиры трансатлантического лайнера на поезде проехались из Корсакова в Южно-Сахалинск

Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»



Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»

Профконкурс на Сахалине выявил имена лучших врачей, фельдшеров и медсестер

В Сахалинской области подвели итоги областного профессионального конкурса медицинских работников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.



В Сахалинской области подвели итоги областного профессионального конкурса медицинских работников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В Южно-Сахалинске хитрый сотрудник стройкомпании спрятал под забором «добычу»

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу дизельного топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу дизельного топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

26 июня Корсаков окунется в культуру Японии

Корсаковцев приглашают познакомиться с японской культурой. 26 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в культурно-досуговом центре «Океан» пройдет увлекательная национальная программа, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.



Корсаковцев приглашают познакомиться с японской культурой. 26 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в культурно-досуговом центре «Океан» пройдет увлекательная национальная программа, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

Житель Кыргызстана рискует на Сахалине лишиться свободы на 25 лет

В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.



В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.

Кадастровых инженеров Сахалина приглашают обсудить закон

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет совещание с кадастровыми инженерами, сообщили в ведомстве ТИА «Острова».



Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет совещание с кадастровыми инженерами, сообщили в ведомстве ТИА «Острова».

Сахалинские врачи обновили знания по лечению заболеваний печени и поджелудки

Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.



Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.