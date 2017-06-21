90-летний невельчанин получил поздравление от Владимира Путина

20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Георгий Александрович Красногоров родился в 1927 году. Служил в 165-м стрелковом полку 79-й стрелковой дивизии, освобождавшей Сахалин, сначала в качестве рядового стрелка, а затем - разведчика. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». В настоящее время Георгий Александрович является активистом ветеранского движения.

- Спасибо за ваш вклад в великую Победу! За то, что вы и сегодня много работаете, встречаясь с подрастающим поколением, рассказывая о своём боевом прошлом, о тяготах и лишениях войны - это очень важно и значимо для нас. С юбилеем вас, всего вам доброго, всего хорошего, - Владимир Копылов вручил Георгию Александровичу персональное поздравление от президента РФ Владимира Путина.

К поздравлениям присоединились председатель Совета ветеранов Валентина Суековская и военный комиссар города Невельска и Невельского района Сахалинской области Артур Насыров. Они подарили юбиляру цветы и подарки.

Начальник отделения по Невельскому району Центра социальной поддержки Сахалинской области Екатерина Захарова по поручению министра социальной защиты Сахалинской области и от себя лично подарила памятный подарок и поздравила ветерана с юбилеем, пожелала крепкого здоровья, заботы и внимания родных и близких.