21 июня 2017 г., 09:55

В Холмске составили план по борьбе с дебиторской задолженностью

В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.

На сегодняшний день сумма задолженности по району составляет около 232 миллионов рублей, из них около 134 миллионов числится за жителями. Свыше 11 тысяч исков направлено в суд по взысканию долгов, более 9 тысяч - удовлетворено. При этом ситуация в целом почти не меняется.

Причины формирования задолженности на совещании были озвучены разные - в том числе, намеренное накапливание долгов по коммунальным платежам, чтобы не платить ежемесячно 35 рублей за услуги почтовых работников по приёму и обработке квитанций.

Нередки случаи, когда коммунальные платежи игнорируются людьми, которых нельзя отнести к малоимущим и нуждающимся. Также на ситуацию сказывается большая нагрузка на судебные органы, не позволяющая оперативно взыскивать с должников положенное по закону.

В целях снижения дебиторской задолженности управлением ЖКХ разработан целый комплекс мер, которые обсудили на совещании под председательством главы администрации Холмского городского округа Андрея Сухомесова. Представленная дорожная карта предполагает чёткое администрирование всех этапов работы с должниками, результаты которой будут обсуждаться еженедельно в рамках заседания штаба по подготовке округа к отопительному сезону, и ежемесячно - на совещании при главе администрации.