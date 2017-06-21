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Новости
10:30   В июле сахалинцы смогут принять пантовые ванны 
                 На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.

10:20   24 июня южносахалинцев приглашают в поход на водопад Айхор
                 В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.

10:02   Островитянка взяла «золото» на чемпионате Дальнего Востока по конному спорту 
                 В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

09:55   В Холмске составили план по борьбе с дебиторской задолженностью
                 В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.

09:48   90-летний невельчанин получил поздравление от Владимира Путина 
                 20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

09:38   В День молодежи Долинск ударит спортом по наркотикам
                 24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

09:26   В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату 
                 В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.

09:15   Почетный гражданин Сахалинской области отметила 80-летие 
                 20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

20 июня
В сахалинском управлении Роспотребнадзора объявили победителей экологического конкурса
                 В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.

Олег Кожемяко принял участие в политсовете сахалинских единороссов
                 В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

28 июня жители Курильска смогут по видеосвязи поговорить с руководителями правоохранительных органов
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                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу дизельного топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

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Сахалинские врачи обновили знания по лечению заболеваний печени и поджелудки 
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Жители Холмска отчаянно выкапывают цветы с городских клумб 
                 Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».

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21 июня 2017 г., 09:55

В Холмске составили план по борьбе с дебиторской задолженностью

В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.

На сегодняшний день сумма задолженности по району составляет около 232 миллионов рублей, из них около 134 миллионов числится за жителями. Свыше 11 тысяч исков направлено в суд по взысканию долгов, более 9 тысяч - удовлетворено. При этом ситуация в целом почти не меняется.

Причины формирования задолженности на совещании были озвучены разные - в том числе, намеренное накапливание долгов по коммунальным платежам, чтобы не платить ежемесячно 35 рублей за услуги почтовых работников по приёму и обработке квитанций.

Нередки случаи, когда коммунальные платежи игнорируются людьми, которых нельзя отнести к малоимущим и нуждающимся. Также на ситуацию сказывается большая нагрузка на судебные органы, не позволяющая оперативно взыскивать с должников положенное по закону.

В целях снижения дебиторской задолженности управлением ЖКХ разработан целый комплекс мер, которые обсудили на совещании под председательством главы администрации Холмского городского округа Андрея Сухомесова. Представленная дорожная карта предполагает чёткое администрирование всех этапов работы с должниками, результаты которой будут обсуждаться еженедельно в рамках заседания штаба по подготовке округа к отопительному сезону, и ежемесячно - на совещании при главе администрации.

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Автор: Острова


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10:30   В июле сахалинцы смогут принять пантовые ванны 
                 На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.

10:20   24 июня южносахалинцев приглашают в поход на водопад Айхор
                 В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.

10:02   Островитянка взяла «золото» на чемпионате Дальнего Востока по конному спорту 
                 В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

09:55   В Холмске составили план по борьбе с дебиторской задолженностью
                 В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.

09:48   90-летний невельчанин получил поздравление от Владимира Путина 
                 20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

09:38   В День молодежи Долинск ударит спортом по наркотикам
                 24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

09:26   В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату 
                 В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.

09:15   Почетный гражданин Сахалинской области отметила 80-летие 
                 20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

20 июня
В сахалинском управлении Роспотребнадзора объявили победителей экологического конкурса
                 В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.

Олег Кожемяко принял участие в политсовете сахалинских единороссов
                 В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

28 июня жители Курильска смогут по видеосвязи поговорить с руководителями правоохранительных органов
                 28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В Южно-Сахалинске читали стихи любимого поэта Чехова 
                 20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Пассажиры трансатлантического лайнера на поезде проехались из Корсакова в Южно-Сахалинск 
                 Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»

Профконкурс на Сахалине выявил имена лучших врачей, фельдшеров и медсестер 
                 В Сахалинской области подвели итоги областного профессионального конкурса медицинских работников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В Южно-Сахалинске хитрый сотрудник стройкомпании спрятал под забором «добычу»
                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску раскрыли кражу дизельного топлива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

26 июня Корсаков окунется в культуру Японии 
                 Корсаковцев приглашают познакомиться с японской культурой. 26 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в культурно-досуговом центре «Океан» пройдет увлекательная национальная программа, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

Житель Кыргызстана рискует на Сахалине лишиться свободы на 25 лет
                 В Сахалинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению иностранца в контрабанде наркотиков в крупном размере. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.

Кадастровых инженеров Сахалина приглашают обсудить закон
                 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет совещание с кадастровыми инженерами, сообщили в ведомстве ТИА «Острова».

Сахалинские врачи обновили знания по лечению заболеваний печени и поджелудки 
                 Представители поликлиник и больниц Сахалинской области обсудили современные подходы к лечению заболеваний печени и поджелудочной железы, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения региона.

Жители Холмска отчаянно выкапывают цветы с городских клумб 
                 Яркие клумбы на улицах и площадях Холмска привлекают вандалов. Некоторые из них излишне откровенны - как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, даже не стесняются подходить к занятым на посадке цветов рабочим и говорить, что ночью придут и выкопают себе то, что особо приглянулось, потому что, якобы, «никаких камер нет, и все желающие могут спокойно нарыть цветочков».

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