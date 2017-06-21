Островитянка взяла «золото» на чемпионате Дальнего Востока по конному спорту

В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

Островной регион представляли Виктория Барсукова, Арина Черкасова, Екатерина Архипкина, Анна Самойлова и Иван Осадчий.

Иван Осадчий имеет II юношеский разряд. На этих состязаниях он занял девятое место. Выступить лучше помешало то обстоятельство, что сахалинцы не привезли на состязания своих лошадей. Пришлось обращаться за помощью к хабаровчанам.

- Мне досталась капризная кобыла. Кобыл я вообще не люблю, потому что они тяжелы в работе. С меринами проще, - рассказал Иван Осадчий.

А вот Виктории Барсуковой из конно-спортивного клуба «Аристократ» (Новоалександровск) ничто не помешало завоевать золотую медаль в старшей возрастной группе (открытая категория) в конкуре с препятствиями высотой 80 сантиметров.