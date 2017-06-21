21 июня 2017 г., 10:20

24 июня южносахалинцев приглашают в поход на водопад Айхор

В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.

Те, кто решил участвовать пешим ходом, встречаются с волонтерами-проводниками на остановке в поселке Весточка, в 9:30 они уже выходят на маршрут. До места сбора все добираются сами на личном автотранспорте или на рейсовом автобусе № 174 (Южно-Сахалинск - Охотское).

Вторая группа - велосипедисты. В 9:00 они встречаются у ТЦ «Плаза», после инструктажа о правилах поведения в велопоходе в 9:30 участники выезжают в поселок Весточка.

По пути на водопад Айхор туристы остановятся на привал, чтобы отдохнуть, насладиться красивыми видами природы и сделать несколько фотографий на память.

На обратном пути все желающие смогут посетить останец Лягушка. В город участники похода вернутся к 19 часам.

К участию в вело-пешем походе допускаются горожане старше 18 лет (младше, только в сопровождении взрослых), не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения, запрещено брать с собой собак.

Велосипедисты для участия в походе должны иметь исправное транспортное средство (нельзя участвовать на прокатных велосипедах), защитный шлем и противоугонку. Также участники должны выбрать одежду соответствующую погодным условиям и подходящую для лесных прогулок, не будет лишним дождевик, средства от насекомых, взять с собой еду на день, горячий чай, воду.

Подробная информация по телефонам: 8-924-882-49-82 (Евгения), 8-914-746-12-68 (Нина).