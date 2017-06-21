В июле сахалинцы смогут принять пантовые ванны

На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.

Основная задача - загнать всех маралов в вольер. Для этого сотрудники фермы образуют живой коридор, чтобы животные не смогли проскочить. В вольере будет проходить осмотр всего поголовья оленей. Далее самки будут выпущены, а самцы останутся до созревания рогов.

- Если рога не срезать, они отпадут самостоятельно через год в апреле и также к следующему июню опять вырастут. Сегодня их обрезают почти под корень. Там остаются пяточки по 3-5 сантиметров. Эти пяточки тоже отпадут безболезненно. После срезки рогов их присыпают специальным препаратом, чтобы не было загноения, а животных отпускают, - генеральный директор мараловой фермы «Сварог» Василий Шадрин объяснил, как будет проходить процедура срезки пантов.

Принять первые мараловые ванны сахалинцы смогут уже в июле - к этому времени будет завершено строительство туристическо-оздоровительного комплекса, включающего в себя цех по переработке пантов, банный комплекс и гостиницу. Также предусмотрены смотровые площадки для наблюдения за животными. Для Сахалина этот объект первый и уникальный, опыт перенимали у алтайских коллег.

По словам представителя компании подрядчика Дмитрия Суворова, в цеху будет происходить выварка пантов. Далее целебная жидкость будет перекачиваться в банный комплекс. Также на базе цеха будет проходить проветривание и сушка рогов.

- Есть специальное сушильное помещение, напоминающее сауну с сухим воздухом. Этот воздух считается целебным. Поэтому помещение не будет носить только технический характер. Люди смогут приезжать и дышать этим лечебным воздухом, - делится Дмитрий Суворов.

Панты в восточной медицине называют «эликсиром жизни». Благодаря уникальному составу, они укрепляют иммунитет и восстанавливают организм.

Мараловая ферма - социальный проект сахалинских рыбопромышленников, который решает сразу несколько задач. Первая - развитие и помощь району. За счет строительства фермы уже была отремонтирована дорога в Новиково, на предприятии трудоустроены жители села. Вторая - развитие туристического потенциала. Только с зимы «Сварог» посетили десятки туристов, которые приезжали полюбоваться благородными животными. После ввода всего комплекса в эксплуатацию, турпоток возрастет минимум вдвое. Основным инвестором строительства мараловой фермы выступил ООО «Курильской Универсальный Комплекс». В проект уже вложено более 60 миллионов рублей.

Кстати, мараловодов ждал приятный сюрприз. Первое потомство маралов - 4 оленёнка, уже в следующем году ожидается 50-60 оленят. В будущем планируется выпускать молодых маралов в природу, чтобы они скрещивались с Сахалинскими изюбрами - тем самым ученые смогут восстановить популяцию благородных животных на острове.