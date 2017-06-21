В июле сахалинцы смогут принять пантовые ванны

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25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.
В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.
В Томаринском районе детей-сирот обеспечивают жильем. Накануне глава администрации городского округа вручил ключи от квартир троим жителям села Красногорск из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
По инициативе Корсаковского городского прокурора суд возложил обязанность на министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подготовить предложения об образовании охранной зоны озера Тунайча. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.
В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.
В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.
20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.
20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В сахалинском управлении Роспотребнадзора объявили победителей экологического конкурса
В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.
В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.
28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»
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На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.
Основная задача - загнать всех маралов в вольер. Для этого сотрудники фермы образуют живой коридор, чтобы животные не смогли проскочить. В вольере будет проходить осмотр всего поголовья оленей. Далее самки будут выпущены, а самцы останутся до созревания рогов.
- Если рога не срезать, они отпадут самостоятельно через год в апреле и также к следующему июню опять вырастут. Сегодня их обрезают почти под корень. Там остаются пяточки по 3-5 сантиметров. Эти пяточки тоже отпадут безболезненно. После срезки рогов их присыпают специальным препаратом, чтобы не было загноения, а животных отпускают, - генеральный директор мараловой фермы «Сварог» Василий Шадрин объяснил, как будет проходить процедура срезки пантов.
Принять первые мараловые ванны сахалинцы смогут уже в июле - к этому времени будет завершено строительство туристическо-оздоровительного комплекса, включающего в себя цех по переработке пантов, банный комплекс и гостиницу. Также предусмотрены смотровые площадки для наблюдения за животными. Для Сахалина этот объект первый и уникальный, опыт перенимали у алтайских коллег.
По словам представителя компании подрядчика Дмитрия Суворова, в цеху будет происходить выварка пантов. Далее целебная жидкость будет перекачиваться в банный комплекс. Также на базе цеха будет проходить проветривание и сушка рогов.
- Есть специальное сушильное помещение, напоминающее сауну с сухим воздухом. Этот воздух считается целебным. Поэтому помещение не будет носить только технический характер. Люди смогут приезжать и дышать этим лечебным воздухом, - делится Дмитрий Суворов.
Панты в восточной медицине называют «эликсиром жизни». Благодаря уникальному составу, они укрепляют иммунитет и восстанавливают организм.
Мараловая ферма - социальный проект сахалинских рыбопромышленников, который решает сразу несколько задач. Первая - развитие и помощь району. За счет строительства фермы уже была отремонтирована дорога в Новиково, на предприятии трудоустроены жители села. Вторая - развитие туристического потенциала. Только с зимы «Сварог» посетили десятки туристов, которые приезжали полюбоваться благородными животными. После ввода всего комплекса в эксплуатацию, турпоток возрастет минимум вдвое. Основным инвестором строительства мараловой фермы выступил ООО «Курильской Универсальный Комплекс». В проект уже вложено более 60 миллионов рублей.
Кстати, мараловодов ждал приятный сюрприз. Первое потомство маралов - 4 оленёнка, уже в следующем году ожидается 50-60 оленят. В будущем планируется выпускать молодых маралов в природу, чтобы они скрещивались с Сахалинскими изюбрами - тем самым ученые смогут восстановить популяцию благородных животных на острове.
25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.
В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.
В Томаринском районе детей-сирот обеспечивают жильем. Накануне глава администрации городского округа вручил ключи от квартир троим жителям села Красногорск из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
По инициативе Корсаковского городского прокурора суд возложил обязанность на министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подготовить предложения об образовании охранной зоны озера Тунайча. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.
В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.
В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.
20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.
20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В сахалинском управлении Роспотребнадзора объявили победителей экологического конкурса
В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.
В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.
28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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