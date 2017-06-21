21 июня 2017 г., 11:13

Трое томаринских сирот получили квартиры от государства

В Томаринском районе детей-сирот обеспечивают жильем. Накануне глава администрации городского округа вручил ключи от квартир троим жителям села Красногорск из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

Обладателями собственных квадратных метров стали Дмитрий Чаузов и Сергей Капранов, получившие жилые помещения на улице Набережной. Ещё одну квартиру получил томаринец Вилли Сюсин, который отметил новоселье на улице Пионерской районного центра. Двое из трёх молодых людей окончили сахалинские техникумы и получили полезные для района профессии электрогазосварщика и электромонтёра.

Александр Кобелев поинтересовался у них, куда они трудоустроились, и пожелал им стать ответственными и уважаемыми жителями Томаринского района.

Как рассказала руководитель отдела образования городского округа Татьяна Дё, всего в текущем году для реализации государственных обязательств по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в районе будет приобретено восемь квартир. Шесть из них - в Красногорске.

Изначально планировалось приобрести для этих целей 10 квартир, однако в конце прошлого года список нуждающихся в получении квартир на 2017 год был скорректирован, поскольку одному сироте, состоящему в списке на получение жилой площади, была выделена квартира в декабре 2016 года, а второй ребёнок изъявил желание получить квартиру в Углегорске. Ещё 10 квартир детям-сиротам планируется приобрести в 2018 году. А количество граждан из этой категории, которые будут нуждаться в собственном жилье в 2019 году, составит восемь человек.

С 2012 по 2016 годы в Томаринском районе для этих целей было приобретено 34 квартиры.