21 июня 2017 г., 11:20

На будущей электростанции - Сахалинской ГРЭС-2 - начались стажировки

«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.

Первая партия - 7 сотрудников котлотурбинного и электротехнического цехов, трое из которых прибыли из других регионов страны - провела неделю на будущей электростанции, принимая участие в пуско-наладочных работах.

Стажировки позволят работникам Сахалинской ГРЭС более детально изучить особенности нового оборудования на этапе строительства электростанции и лучше подготовиться к ее эксплуатации.

Сахалинэнерго продолжает принимать заявления от студентов энергетических вузов, желающих работать на Сахалинской ГРЭС-2.

Социальные гарантии для работников включают в себя оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 44 календарных дней, оплату стоимости проезда в отпуск работника и членов его семьи, больничных листов, отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

Сотрудникам, прибывшим из других регионов страны, предусматривается выплата единовременного пособия в размере двух окладов, оплата стоимости проезда работника и членов его семьи, а также отпуск продолжительностью семь дней. Также в числе мер, предусмотренных программой повышения мобильности трудовых ресурсов, поддержка при обустройстве на новом месте и обучение.

В настоящее время в селе Ильинском, рядом с которым возводится Сахалинская ГРЭС-2, областные власти строят жилой поселок для энергетиков. К началу работы новой электростанции необходимое количество жилья сдадут в эксплуатацию.