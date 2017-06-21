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Новости
12:24   Сахалинскую красоту покажут в фотографиях от двух стран 
                 25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

12:14   Коренные народы Сахалина покажут в Ногликах прикладное творчество 
                 В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

11:46   Отдых участников православного лагеря на Сахалине разбавят казачьим духом 
                 Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.

11:36   Сахалинец может сесть за экстремистские песни в соцсети
                 В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

11:20   На будущей электростанции - Сахалинской ГРЭС-2 - начались стажировки
                 «Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.

11:13   Трое томаринских сирот получили квартиры от государства
                 В Томаринском районе детей-сирот обеспечивают жильем. Накануне глава администрации городского округа вручил ключи от квартир троим жителям села Красногорск из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

11:02   Суд обязал сахалинский минлесхоз создать охранную зону озера Тунайча
                 По инициативе Корсаковского городского прокурора суд возложил обязанность на министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подготовить предложения об образовании охранной зоны озера Тунайча. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

10:30   В июле сахалинцы смогут принять пантовые ванны 
                 На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.

10:20   24 июня южносахалинцев приглашают в поход на водопад Айхор
                 В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.

10:02   Островитянка взяла «золото» на чемпионате Дальнего Востока по конному спорту 
                 В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

09:55   В Холмске составили план по борьбе с дебиторской задолженностью
                 В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.

09:48   90-летний невельчанин получил поздравление от Владимира Путина 
                 20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

09:38   В День молодежи Долинск ударит спортом по наркотикам
                 24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

09:26   В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату 
                 В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.

09:15   Почетный гражданин Сахалинской области отметила 80-летие 
                 20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

20 июня
В сахалинском управлении Роспотребнадзора объявили победителей экологического конкурса
                 В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.

Олег Кожемяко принял участие в политсовете сахалинских единороссов
                 В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

28 июня жители Курильска смогут по видеосвязи поговорить с руководителями правоохранительных органов
                 28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В Южно-Сахалинске читали стихи любимого поэта Чехова 
                 20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Пассажиры трансатлантического лайнера на поезде проехались из Корсакова в Южно-Сахалинск 
                 Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»

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21 июня 2017 г., 11:36

Сахалинец может сесть за экстремистские песни в соцсети

В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

В совершении преступления обвиняют жителя села Ново-Троицкое. Как установлено расследованием, обвиняемый с 29 июля 2015 года по 8 июня 2016 года, преследуя цель возбудить ненависть, вражду, унизить достоинство группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языку и происхождению, а также оказать воздействие на сознание и волю людей, а именно лиц славянской принадлежности и сформировать у них отрицательное, враждебное и ненавистное отношение к другой группе лиц не славянской принадлежности, размещал на своей персональной странице «Вконтакте» аудиозаписи экстремистского характера.

Доказательства, собранные в ходе расследования, признаны прокурором достаточными, уголовное дело направлено в суд.

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Автор: Острова


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12:24   Сахалинскую красоту покажут в фотографиях от двух стран 
                 25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

12:14   Коренные народы Сахалина покажут в Ногликах прикладное творчество 
                 В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

11:46   Отдых участников православного лагеря на Сахалине разбавят казачьим духом 
                 Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.

11:36   Сахалинец может сесть за экстремистские песни в соцсети
                 В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

11:20   На будущей электростанции - Сахалинской ГРЭС-2 - начались стажировки
                 «Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.

11:13   Трое томаринских сирот получили квартиры от государства
                 В Томаринском районе детей-сирот обеспечивают жильем. Накануне глава администрации городского округа вручил ключи от квартир троим жителям села Красногорск из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

11:02   Суд обязал сахалинский минлесхоз создать охранную зону озера Тунайча
                 По инициативе Корсаковского городского прокурора суд возложил обязанность на министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подготовить предложения об образовании охранной зоны озера Тунайча. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

10:30   В июле сахалинцы смогут принять пантовые ванны 
                 На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.

10:20   24 июня южносахалинцев приглашают в поход на водопад Айхор
                 В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.

10:02   Островитянка взяла «золото» на чемпионате Дальнего Востока по конному спорту 
                 В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

09:55   В Холмске составили план по борьбе с дебиторской задолженностью
                 В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.

09:48   90-летний невельчанин получил поздравление от Владимира Путина 
                 20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

09:38   В День молодежи Долинск ударит спортом по наркотикам
                 24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

09:26   В 2017 году еще 182 нетрудоспособных сахалинца оформили компенсационную выплату 
                 В нынешнем году 182 нетрудоспособных жителя Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу. Всего такую поддержку от государства в регионе получают 2 477 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает.

09:15   Почетный гражданин Сахалинской области отметила 80-летие 
                 20 июня почетному гражданину Сахалинской области Галине Грошевой исполнилось 80 лет. К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес заслуженной сахалинки, присоединился и губернатор Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

20 июня
В сахалинском управлении Роспотребнадзора объявили победителей экологического конкурса
                 В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в фотоконкурсе участвовали 11 авторов, которые прислали 145 фотографий.

Олег Кожемяко принял участие в политсовете сахалинских единороссов
                 В заседании политсовета Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия принял участие глава островного региона Олег Кожемяко. В своем приветственном слове он отметил, что в регионе выбран курс на повышение качества жизни - то есть на решение конкретных проблем, которым раньше не уделялось должного внимания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном исполкоме.

28 июня жители Курильска смогут по видеосвязи поговорить с руководителями правоохранительных органов
                 28 июня и.о. руководителя следственного управления и руководители правоохранительных органов Сахалинской области проведут совместный прием граждан в Курильске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В Южно-Сахалинске читали стихи любимого поэта Чехова 
                 20 июня в музее «Остров Сахалин» прошла акция «Любимый поэт А. П. Чехова». Ее участники зачитали произведения Александра Пушкина, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Пассажиры трансатлантического лайнера на поезде проехались из Корсакова в Южно-Сахалинск 
                 Пассажиры круизного лайнера Daimond Princess стали клиентами пассажирской компании «Сахалин». Около 200 человек в островную столицу доставили шестью межобластными вагонами с остановочного пункта «Пристань» в Корсакове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалина»

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