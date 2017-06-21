Отдых участников православного лагеря на Сахалине разбавят казачьим духом

Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.

Преподавать казачью культуру, танцы и игру на народных инструментах будет московский этно-проект «КоленкорЪ». Семейный дуэт Фёдора и Наталья Скунцевых уже посещал остров в прошлом году и успел полюбиться сахалинцам.

- Этот лагерь действительно притягивает своей атмосферой, духовной составляющей, интересной программой, общением с прекрасными людьми, историей местности и красотой ландшафта. На этот раз в своей программе мы сделаем упор на русские традиционные танцы разных областей России (парные, круговые, кадрили, хороводные, игровые), а также на казачью фланкировку и фехтование. Хочется успеть многое за столь непродолжительное время. Думаем, нам это удастся!, - признаются музыканты.

- Мастер-классы Фёдора и Натальи понравились ребятам настолько, что многие занимались дополнительно и в итоге приготовили номера для финального концерта. Здорово, что «КоленкорЪ» приезжает к нам снова, - делится впечатлениями студент третьего курса филиала ДВГУПС Сергей Бушмелёв, для которого эта поездка на «Берег притяжения» станет седьмой.

Кроме того, в рамках образовательной программы палаточного лагеря его участников ждут лекции по истории и православной культуре, семинары по основам выживания в условиях природы и встречи с интересными гостями. Для жителей села Дуэ участники лагеря и московские гости планируют провести концерт.

Лагерь организован при поддержке регионального правительства и Южно-Сахалинской и Курильской епархии в двенадцатый раз. Провести неделю на берегу Татарского пролива с 13 по 21 июля приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 25 лет. Подробности по телефонам: 26-14-96, 8-914-756-14-96 и по почте sakhbratstvo@mail.ru, а также в социальной сети «ВКонтакте» -- http://vk.com/due2016