Сахалинскую красоту покажут в фотографиях от двух стран

25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

Открытие назначено на 12 часов.

Выставка «Сахалин в объективе островных фотографов» - результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, село Стародубское и бухту Тихую. Поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства.

Цель выставки - показать разное видение мастерами фотографии красоты сахалинской природы. Все фотографы имеют разную специализацию - макросъемки, интерьерная, пейзажная, портретная съемки и другие. Различия видны в разнообразии ракурсов, стилей съемки и творческом подходе.

На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой.

Также в музее в воскресенье пройдут еще два мероприятия в рамках международного фестиваля: чайная церемония, начало которой запланировано на 10:00 и в 12:30 - икебана-шоу. Вход на все мероприятия свободный.