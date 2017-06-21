21 июня 2017 г., 13:31

Почти одни плюсы: итоги социально-экономического развития Сахалина за пять месяцев

В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Объем промышленного производства - 323,3 миллиарда рублей, или 103,9 % к январю-маю прошлого года. Увеличилась добыча газа и составила 5,1 миллиарда кубических метров. Угольными предприятиями области добыто 2,6 миллиона тонн угля, что в 1,5 раза выше. Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) составил 306,7 тысячи тонн, или 96 %, переработано 203,9 тысячи тонн, или 116,7 % к аналогичному периоду 2016 года.

Выпуск продукции сельского хозяйства за январь-май 2017 года составил 1,5 миллиарда рублей, или 99,2 %. Сохраняется рост производства мяса (на 10 %) и молока (на 4,7 %). Выросло поголовье крупного рогатого скота (на 15,7 %), свиней (на 32,8 %) и птицы (на 28 %). Средний надой молока на 1 корову увеличился на 19,3 %.

В сфере жилищного строительства за январь-май 2017 года введено в эксплуатацию 124,7 тысяч квадратных метров жилья, что на 8,6 % ниже января-мая 2016 года.

Жители Сахалинской области за счет собственных и заемных средств построили 58,2 тысячи кв. м (на 19,9 % ниже января-мая 2016 года), что составляет 46,7 % от общего ввода жилья.

На потребительском рынке в январе-мае 2017 года оборот общественного питания вырос на 2,6 %. В то же время сохраняется снижение объемов платных услуг на 2,9 %.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, по оценке, составила 68 тысяч рублей, она увеличилась на 4,3 %. Денежные доходы на душу населения в отчетном периоде составили 47,7 тысячи рублей, или 98,7 % к январю-маю 2016 года. Уровень регистрируемой безработицы на 1 июня 2017 года составил 0,7 %, что соответствует аналогичной дате 2016 года.