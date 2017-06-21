21 июня 2017 г., 14:05

Чиновник из Анивы ответит в суде за махинации

В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

В 2015 году обвиняемый, используя вверенные ему полномочия руководителя, заключил договор со строительно-монтажным предприятием, владельцем которого являлся его бывший работодатель.

Злоумышленник заключил договор, предметом которого являлось строительство спортивного объекта на территории райцентра. При этом он был осведомлен, что для осуществления проекта отсутствуют положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и рабочая документация, необходимая для возведения комплекса. Также на момент заключения самого договора у компании отсутствовала банковская гарантия.

Впоследствии исполнитель провел работы по строительству лишь частично, после чего расторг договор из-за невозможности выполнения оговоренных в нем требований и условий. Сам спортивный объект так и не был возведен.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения законного приговора.