Чиновник из Анивы ответит в суде за махинации

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В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.
В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.
В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.
В Томаринском районе детей-сирот обеспечивают жильем. Накануне глава администрации городского округа вручил ключи от квартир троим жителям села Красногорск из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
По инициативе Корсаковского городского прокурора суд возложил обязанность на министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подготовить предложения об образовании охранной зоны озера Тунайча. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.
В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.
В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.
20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
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В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В 2015 году обвиняемый, используя вверенные ему полномочия руководителя, заключил договор со строительно-монтажным предприятием, владельцем которого являлся его бывший работодатель.
Злоумышленник заключил договор, предметом которого являлось строительство спортивного объекта на территории райцентра. При этом он был осведомлен, что для осуществления проекта отсутствуют положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и рабочая документация, необходимая для возведения комплекса. Также на момент заключения самого договора у компании отсутствовала банковская гарантия.
Впоследствии исполнитель провел работы по строительству лишь частично, после чего расторг договор из-за невозможности выполнения оговоренных в нем требований и условий. Сам спортивный объект так и не был возведен.
В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения законного приговора.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.
В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.
В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.
В Томаринском районе детей-сирот обеспечивают жильем. Накануне глава администрации городского округа вручил ключи от квартир троим жителям села Красногорск из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
По инициативе Корсаковского городского прокурора суд возложил обязанность на министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подготовить предложения об образовании охранной зоны озера Тунайча. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.
В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.
В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.
20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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