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                 В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.

15:04   Сахалинцы могут делиться фактами коррупции с кадастровой палатой
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14:55   Сахалинские «тигрята» провели свои Олимпийские игры 
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14:39   В Охинском районе сохраняется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:16   22 июня сахалинские полицейские почтут память погибших в годы ВОВ
                 Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:05   Чиновник из Анивы ответит в суде за махинации
                 В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:31   Почти одни плюсы: итоги социально-экономического развития Сахалина за пять месяцев
                 В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

12:24   Сахалинскую красоту покажут в фотографиях от двух стран 
                 25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

12:14   Коренные народы Сахалина покажут в Ногликах прикладное творчество 
                 В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

11:46   Отдых участников православного лагеря на Сахалине разбавят казачьим духом 
                 Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.

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11:13   Трое томаринских сирот получили квартиры от государства
                 В Томаринском районе детей-сирот обеспечивают жильем. Накануне глава администрации городского округа вручил ключи от квартир троим жителям села Красногорск из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

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10:20   24 июня южносахалинцев приглашают в поход на водопад Айхор
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09:55   В Холмске составили план по борьбе с дебиторской задолженностью
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09:38   В День молодежи Долинск ударит спортом по наркотикам
                 24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

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21 июня 2017 г., 14:05

Чиновник из Анивы ответит в суде за махинации

В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

В 2015 году обвиняемый, используя вверенные ему полномочия руководителя, заключил договор со строительно-монтажным предприятием, владельцем которого являлся его бывший работодатель.

Злоумышленник заключил договор, предметом которого являлось строительство спортивного объекта на территории райцентра. При этом он был осведомлен, что для осуществления проекта отсутствуют положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и рабочая документация, необходимая для возведения комплекса. Также на момент заключения самого договора у компании отсутствовала банковская гарантия.

Впоследствии исполнитель провел работы по строительству лишь частично, после чего расторг договор из-за невозможности выполнения оговоренных в нем требований и условий. Сам спортивный объект так и не был возведен.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения законного приговора.

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Автор: Острова


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15:13   Преподаватели Технического нефтегазового института СахГУ освоили передовые навыки индустрии 
                 В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.

15:04   Сахалинцы могут делиться фактами коррупции с кадастровой палатой
                 Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.

14:55   Сахалинские «тигрята» провели свои Олимпийские игры 
                 В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

14:39   В Охинском районе сохраняется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:16   22 июня сахалинские полицейские почтут память погибших в годы ВОВ
                 Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:05   Чиновник из Анивы ответит в суде за махинации
                 В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:31   Почти одни плюсы: итоги социально-экономического развития Сахалина за пять месяцев
                 В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

12:24   Сахалинскую красоту покажут в фотографиях от двух стран 
                 25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

12:14   Коренные народы Сахалина покажут в Ногликах прикладное творчество 
                 В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

11:46   Отдых участников православного лагеря на Сахалине разбавят казачьим духом 
                 Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.

11:36   Сахалинец может сесть за экстремистские песни в соцсети
                 В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

11:20   На будущей электростанции - Сахалинской ГРЭС-2 - начались стажировки
                 «Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.

11:13   Трое томаринских сирот получили квартиры от государства
                 В Томаринском районе детей-сирот обеспечивают жильем. Накануне глава администрации городского округа вручил ключи от квартир троим жителям села Красногорск из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

11:02   Суд обязал сахалинский минлесхоз создать охранную зону озера Тунайча
                 По инициативе Корсаковского городского прокурора суд возложил обязанность на министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области подготовить предложения об образовании охранной зоны озера Тунайча. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

10:30   В июле сахалинцы смогут принять пантовые ванны 
                 На мараловой ферме в селе Новиково Корсаковского района отбивают самцов от самок - для дальнейшей резки у самцов рогов. Сложный процесс происходит под контролем двух экспертов-мараловодов, которые приехали работать на Сахалин из республики Алтай, об этом ТИА «Острова» рассказали на ферме.

10:20   24 июня южносахалинцев приглашают в поход на водопад Айхор
                 В субботу, 24 июня, в Южно-Сахалинске состоится вело-пеший поход на водопад Айхор. Об этом ТИА «Острова» рассказали в городском Центре молодежных инициатив. В поход горожане отправятся двумя группами.

10:02   Островитянка взяла «золото» на чемпионате Дальнего Востока по конному спорту 
                 В Благовещенске прошел чемпионат Дальнего Востока по конному спорту. Его участниками стали наездники из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

09:55   В Холмске составили план по борьбе с дебиторской задолженностью
                 В Холмске разработали меры по снижению дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации городского округа.

09:48   90-летний невельчанин получил поздравление от Владимира Путина 
                 20 июня 90-летний юбилей отметил житель Невельска - участник Великой Отечественной войны Георгий Александрович Красногоров. С этой датой юбиляра поздравил первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

09:38   В День молодежи Долинск ударит спортом по наркотикам
                 24 июня 2017 года в Долинске пройдут соревнования по велокроссу «Нарко - нет, спорту - да!» и легкоатлетическому кросс «Бег вместо наркотиков», посвященные Дню молодежи России и международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

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