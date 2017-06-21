Сахалинские «тигрята» провели свои Олимпийские игры

В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

- Тигрята с азартом проходили все испытания. Атмосфера спортивной борьбы и желание стать первыми захлестнули детей с головой, - поделился своими наблюдениями тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по восточным видам единоборств Расул Керимов.

В соревнованиях по мини-волейболу не было равных ребятам из первого отряда, которые уверенно шли к заветной цели. В финальном поединке они одержали верх над волейболистами из четвертого отряда. Бронзу завоевал третий отряд. В перетягивании каната картина сложилась немного иначе. В младшей категории победу одержала четвертая группа, второе место занял отряд № 2, тройку призеров замкнула дружина № 3.

- Наверное, самыми зрелищными и эмоциональными были состязания по перетягиванию каната, - отметил тренер-преподаватель Александр Рим, - младшие ребята из четвертого отряда показали большую волю к победе и сплоченность своей команды, и я думаю, это помогло им выиграть.

В старшей возрастной группе на первое место «вытянул» себя отряд № 2. Серебро в копилку своих наград положили спортсмены первого отряда. Ребята из третьего отряда в очередной раз остались с бронзой.

Самых метких определили в соревнованиях по дартс. С результатом 180 очков первое место завоевал отряд № 2. 70 баллов победителю уступил первый отряд и занял второе место. Тройку призеров замкнул отряд № 4, на счету которого 94 очка.

Следующим видом соревновательной программы был бадминтон. Мальчики и девочки разыграли два комплекта наград. Играли по 3 партии до 11 очков. Среди юношей победу одержали спортсмены отряда № 4. Второе место завоевал отряд № 1. Бронза у третьего отряда. У девочек места распределились следующим образом: 1 - отряд № 2; 2 - отряд № 1; 3 - отряд № 4.

В завершение Олимпийских игр прошли соревнования по армреслингу.

- Состязания по армспорту стали для нас неожиданностью, - комментирует выступление воспитанников спортивной школы тренер-преподаватель Татьяна Гречаная. - Ребята боролись в четырех возрастных категориях, и в каждой группе один из четырех отрядов был лучшим. Дети продемонстрировали силу, мы не ожидали, что борьба будет настолько напряженной и интересной.

По итогам многоборья 1 место завоевал второй отряд. Серебряные медали общекомандного зачета получили спортсмены четвертого отряда. На третью ступень пьедестала почета поднялись ребята из первой дружины. 4 место занял третий отряд.