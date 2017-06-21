Преподаватели Технического нефтегазового института СахГУ освоили передовые навыки индустрии

В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.

Тренинг для преподавателей прошел на базе Сахалинского технологического естественно-научного математического центра как часть междисциплинарного курса по разработке нефтегазовых месторождений, разработанного специалистами РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Обучение преподавателей является частью многолетнего сотрудничества по созданию и оснащению института и СТЕМ-центра, который осуществляется при финансовой поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператора проекта «Сахалин-1».

Дополнительным вкладом в развитие сахалинского нефтегазового образования стало предоставление университету пакета специализированого программного обеспечения компании «Шлюмберже» - ведущего мирового поставщика технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

Программная платформа Petrel интегрирует геофизику, геологию и разработку месторождений в единую технологическую цепочку, что позволяет пользователям коллективно работать над производственными и другими процессами. Семейство симуляторов ECLIPSE позволяет работать со множеством задач моделирования пласта, являясь одним из самых востребованных программных продуктов в нефтегазовой индустрии. Данное программное обеспечение используется во многих компаниях при разработке нефтегазовых месторождений, поэтому навыки работы с ним дадут преимущество студентам при поступлении на работу.