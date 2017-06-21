При рождении пятого малыша сахалинцам будут дарить микроавтобусы

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В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.
Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.
В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.
В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.
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Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Олег Кожемяко побывал в военном городке с рабочей поездкой, он посетил ряд социально значимых объектов и пообщался с жителями района. Совершая объезд военного городка, губернатор области заглянул в почтовое отделение и фельдшерско-акушерский пункт, а также осмотрел новый детский сад «Карусель» на улице Высоцкого. Современное дошкольное учреждение рассчитано на 200 ребят от двух до семи лет.
Коллектив детского сада поинтересовался у главы региона о новых мерах поддержки для семей с детьми. Впервые о них было заявлено на прошедшем заседании политсовета регионального отделения «Единой России». Здесь же была названа тройка лидеров, которые будут включены в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в областную Думу. Олег Кожемяко возглавил список.
Среди новых мер поддержки, рассказывает губернатор, расширение возможностей использования регионального материнского капитала. Приобретение квартир для семей с четырьмя детьми. Кроме того, при рождении пятого малыша сахалинцы будут получать в подарок микроавтобус.
- Для создания семьи и рождения детей нужна уверенность в завтрашнем дне. Это возможно только при наличии собственной квартиры. Мы сейчас рассматриваем целый ряд мер, дающих возможность молодым приобрести жилье, в том числе на льготных условиях через сахалинское ипотечное агентство. Мы готовы взять на себя и решение жилищных проблем военных-контрактников. Главная задача - скорее перевести в областную собственность земельные участки министерства обороны. По некоторым из них уже есть конкретные договоренности. Как только земли будут оформлены, мы развернем большое жилищное строительство, в том числе и арендных домов, в каждом из которых часть квартир будут предназначена для семей военнослужащих, - подчеркнул Олег Кожемяко.
- У нас очень хороший детский сад. Красивая мебель, много ярких и современных игрушек. Но хочется обратить внимание не только на развитие, но и на оздоровление ребят, - заведующая детским садом Наталья Туркина возвратила разговор воспитателей и главы региона к нуждам дошкольного учреждения.
- Хорошим профилактическим эффектом от простудных заболеваний обладает кислородный коктейль. Приобрести такой аппарат для детского сада не составит труда, - предложил свою помощь депутат городской Думы Южно-Сахалинска Юрий Цой.
Военный городок Хомутово-1 основан еще в 70-е годы. Сейчас здесь проживает почти полторы тысячи человек. Жилой фонд района находится в ведении министерства обороны. Однако жалобы от проживающих там граждан все чаще поступают в адрес островных властей. И сегодня, встречая главу региона у подъездов домов, люди говорят о насущном. Сетуют на отсутствие благоустройства, протекающие крыши, затопленные подвалы, перебои в подаче тепла, воды и электроэнергии.
- Несколько лет назад наш городок был открыт и снят военный режим. Но министерство обороны по-прежнему здесь «хозяйничает», - рассказали губернатору представительницы женского совета 39 отдельной мотострелковой бригады. - Получается, что жилфонд городу передан, а земля, источники отопления и водоснабжения остаются во владении военных.
- А мы ничего не можем и не имеем права делать. Если этот вопрос решить на высоком уровне, то пусть не сразу, но постепенно мы могли бы этот уголок города привести в порядок, - добавил присутствующий на встрече депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский.
Глава региона поделился важной информацией. В ближайшее время он планирует встретиться с заместителем министра обороны Российской Федерации. Разговор пойдет о передаче жилищного фонда и котельной военного городка на баланс областного центра.
- Вопрос благоустройства данного военного городка невозможно решить без участия министерства обороны. Но мы поставили перед собой такую цель и идем к ней. Уже сейчас областными властями принят ряд решений для улучшения качества жизни хомутовцев. В первую очередь - это строительство новой поликлиники в планировочном районе. Кроме того, для наведения порядка во дворах, подъездах военного городка мы приняли решение о субсидировании затрат на благоустройство местной управляющей компании. Все мы жители одного города, а значит вместе должны ощущать на себе преобразования его в лучшую сторону, - подчеркнул, подводя итоги рабочей поездки, Олег Кожемяко.
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.
Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.
В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.
В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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