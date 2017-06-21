При рождении пятого малыша сахалинцам будут дарить микроавтобусы

Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Олег Кожемяко побывал в военном городке с рабочей поездкой, он посетил ряд социально значимых объектов и пообщался с жителями района. Совершая объезд военного городка, губернатор области заглянул в почтовое отделение и фельдшерско-акушерский пункт, а также осмотрел новый детский сад «Карусель» на улице Высоцкого. Современное дошкольное учреждение рассчитано на 200 ребят от двух до семи лет.

Коллектив детского сада поинтересовался у главы региона о новых мерах поддержки для семей с детьми. Впервые о них было заявлено на прошедшем заседании политсовета регионального отделения «Единой России». Здесь же была названа тройка лидеров, которые будут включены в общий региональный список кандидатов в депутаты на выборах в областную Думу. Олег Кожемяко возглавил список.

Среди новых мер поддержки, рассказывает губернатор, расширение возможностей использования регионального материнского капитала. Приобретение квартир для семей с четырьмя детьми. Кроме того, при рождении пятого малыша сахалинцы будут получать в подарок микроавтобус.

- Для создания семьи и рождения детей нужна уверенность в завтрашнем дне. Это возможно только при наличии собственной квартиры. Мы сейчас рассматриваем целый ряд мер, дающих возможность молодым приобрести жилье, в том числе на льготных условиях через сахалинское ипотечное агентство. Мы готовы взять на себя и решение жилищных проблем военных-контрактников. Главная задача - скорее перевести в областную собственность земельные участки министерства обороны. По некоторым из них уже есть конкретные договоренности. Как только земли будут оформлены, мы развернем большое жилищное строительство, в том числе и арендных домов, в каждом из которых часть квартир будут предназначена для семей военнослужащих, - подчеркнул Олег Кожемяко.

- У нас очень хороший детский сад. Красивая мебель, много ярких и современных игрушек. Но хочется обратить внимание не только на развитие, но и на оздоровление ребят, - заведующая детским садом Наталья Туркина возвратила разговор воспитателей и главы региона к нуждам дошкольного учреждения.

- Хорошим профилактическим эффектом от простудных заболеваний обладает кислородный коктейль. Приобрести такой аппарат для детского сада не составит труда, - предложил свою помощь депутат городской Думы Южно-Сахалинска Юрий Цой.

Военный городок Хомутово-1 основан еще в 70-е годы. Сейчас здесь проживает почти полторы тысячи человек. Жилой фонд района находится в ведении министерства обороны. Однако жалобы от проживающих там граждан все чаще поступают в адрес островных властей. И сегодня, встречая главу региона у подъездов домов, люди говорят о насущном. Сетуют на отсутствие благоустройства, протекающие крыши, затопленные подвалы, перебои в подаче тепла, воды и электроэнергии.

- Несколько лет назад наш городок был открыт и снят военный режим. Но министерство обороны по-прежнему здесь «хозяйничает», - рассказали губернатору представительницы женского совета 39 отдельной мотострелковой бригады. - Получается, что жилфонд городу передан, а земля, источники отопления и водоснабжения остаются во владении военных.

- А мы ничего не можем и не имеем права делать. Если этот вопрос решить на высоком уровне, то пусть не сразу, но постепенно мы могли бы этот уголок города привести в порядок, - добавил присутствующий на встрече депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский.

Глава региона поделился важной информацией. В ближайшее время он планирует встретиться с заместителем министра обороны Российской Федерации. Разговор пойдет о передаче жилищного фонда и котельной военного городка на баланс областного центра.

- Вопрос благоустройства данного военного городка невозможно решить без участия министерства обороны. Но мы поставили перед собой такую цель и идем к ней. Уже сейчас областными властями принят ряд решений для улучшения качества жизни хомутовцев. В первую очередь - это строительство новой поликлиники в планировочном районе. Кроме того, для наведения порядка во дворах, подъездах военного городка мы приняли решение о субсидировании затрат на благоустройство местной управляющей компании. Все мы жители одного города, а значит вместе должны ощущать на себе преобразования его в лучшую сторону, - подчеркнул, подводя итоги рабочей поездки, Олег Кожемяко.