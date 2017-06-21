21 июня 2017 г., 16:03

Чехов-центр предлагает сахалинцам проголосовать за лучшую роль сезона

Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Выбирать зрителям предстоит из четырех премьерных спектаклей: «Вишневый сад» (режиссер Алексей Песегов), «Чужой ребенок» (режиссер Вячеслав Тыщук), «Опасный поворот» (режиссер Марина Семенова) и «Дамский портной» (режиссер Михаил Заец).

Выбор приза зрительских симпатий «Браво» стал доброй традицией сахалинского театра: в 2014 году зрители отдали свои голоса Сергею Максимчуку за роль Карлоса Буэно в спектакле «Метод Гренхольма», в 2015 году специальный приз достался народной артистке РСФСР Кларе Кисенковой за роль Клары Цаханассьян в спектакле «Визит старой дамы», а в 2016 году признание зрителей получила Анна Антонова за роль Лисистраты в одноименной постановке.

Голосование пройдет на сайте театра и продлится до 25 июня.