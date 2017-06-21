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Новости
17:20   Японский университет Цукубы и СахГУ налаживают контакт 
                 В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.

17:12   Впервые в Южно-Сахалинске прошел Кубок региона по легкой атлетике 
                 В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.

17:02   Четыре сахалинских семьи победили в конкурсе «Семья года» 
                 В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.

16:50   Следователи просят сахалинцев помочь в розыске без вести пропавшего мужчины 
                 Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

16:34   Жители Холмска рассказали главе города, как им живется 
                 21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.

16:03   Чехов-центр предлагает сахалинцам проголосовать за лучшую роль сезона
                 Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

15:53   При рождении пятого малыша сахалинцам будут дарить микроавтобусы 
                 Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

15:34   Южносахалинцы смогут увидеть сотни работ японских художников 
                 25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

15:13   Преподаватели Технического нефтегазового института СахГУ освоили передовые навыки индустрии 
                 В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.

15:04   Сахалинцы могут делиться фактами коррупции с кадастровой палатой
                 Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.

14:55   Сахалинские «тигрята» провели свои Олимпийские игры 
                 В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

14:39   В Охинском районе сохраняется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:16   22 июня сахалинские полицейские почтут память погибших в годы ВОВ
                 Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:05   Чиновник из Анивы ответит в суде за махинации
                 В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:31   Почти одни плюсы: итоги социально-экономического развития Сахалина за пять месяцев
                 В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

12:24   Сахалинскую красоту покажут в фотографиях от двух стран 
                 25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

12:14   Коренные народы Сахалина покажут в Ногликах прикладное творчество 
                 В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

11:46   Отдых участников православного лагеря на Сахалине разбавят казачьим духом 
                 Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.

11:36   Сахалинец может сесть за экстремистские песни в соцсети
                 В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

11:20   На будущей электростанции - Сахалинской ГРЭС-2 - начались стажировки
                 «Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.

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21 июня 2017 г., 16:34

Жители Холмска рассказали главе города, как им живется

21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.

Так, сегодня Андрей Сухомесов приехал на Лермонтова, чтобы встретиться с  жительницей дома № 13 Верой Атрощенко, взявшей на себя функции координатора взаимодействия с администрацией города и другими жителями улицы.

Осмотрев, что изменилось в микрорайоне после майской встречи, глава администрации округа рассказал собравшимся, как продвигается решение вопроса комплексного ремонта придомовой территории. На сегодняшний день завершаются конкурсные процедуры по определению подрядчика, который выйдет на ремонтные работы. Средства выделены, в июле реконструкция дворов по улице Лермонтова должна начаться.

Помимо капитального ремонта инженерных сетей, асфальтового покрытия придомовой территории и подъездных путей, будут решены вопросы благоустройства и озеленения. Со временем при условии регулярного внесения оплаты за капремонт жильцами многоквартирных домов могут передвинуться и сроки реконструкции фасадов.

Ситуация находится под личным контролем Андрея Сухомесова, обо всех этапах предстоящей работы жильцы будут получать информацию в полном объёме.

Затем руководитель администрации побывал на бульваре Дружбы, где капитальный ремонт придомовой территории уже завершился. Жители домов, прогуливавшиеся у подъездов, поделились своими впечатлениями о новом облике и функционале своих дворов. Люди отмечают, что жить стало гораздо комфортнее и приятней, что родители и дети очень рады появившейся за домами дорожки для пеших прогулок, катания на велосипедах или скейтах.

Высказали жители бульвара и свои дополнительные пожелания, касающиеся регулирования выгула собак и организации дополнительных парковочных мест.

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Автор: Острова


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17:20   Японский университет Цукубы и СахГУ налаживают контакт 
                 В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.

17:12   Впервые в Южно-Сахалинске прошел Кубок региона по легкой атлетике 
                 В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.

17:02   Четыре сахалинских семьи победили в конкурсе «Семья года» 
                 В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.

16:50   Следователи просят сахалинцев помочь в розыске без вести пропавшего мужчины 
                 Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

16:34   Жители Холмска рассказали главе города, как им живется 
                 21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.

16:03   Чехов-центр предлагает сахалинцам проголосовать за лучшую роль сезона
                 Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

15:53   При рождении пятого малыша сахалинцам будут дарить микроавтобусы 
                 Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

15:34   Южносахалинцы смогут увидеть сотни работ японских художников 
                 25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

15:13   Преподаватели Технического нефтегазового института СахГУ освоили передовые навыки индустрии 
                 В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.

15:04   Сахалинцы могут делиться фактами коррупции с кадастровой палатой
                 Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.

14:55   Сахалинские «тигрята» провели свои Олимпийские игры 
                 В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

14:39   В Охинском районе сохраняется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:16   22 июня сахалинские полицейские почтут память погибших в годы ВОВ
                 Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:05   Чиновник из Анивы ответит в суде за махинации
                 В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:31   Почти одни плюсы: итоги социально-экономического развития Сахалина за пять месяцев
                 В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

12:24   Сахалинскую красоту покажут в фотографиях от двух стран 
                 25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

12:14   Коренные народы Сахалина покажут в Ногликах прикладное творчество 
                 В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

11:46   Отдых участников православного лагеря на Сахалине разбавят казачьим духом 
                 Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.

11:36   Сахалинец может сесть за экстремистские песни в соцсети
                 В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

11:20   На будущей электростанции - Сахалинской ГРЭС-2 - начались стажировки
                 «Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.

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