Жители Холмска рассказали главе города, как им живется

21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.

Так, сегодня Андрей Сухомесов приехал на Лермонтова, чтобы встретиться с жительницей дома № 13 Верой Атрощенко, взявшей на себя функции координатора взаимодействия с администрацией города и другими жителями улицы.

Осмотрев, что изменилось в микрорайоне после майской встречи, глава администрации округа рассказал собравшимся, как продвигается решение вопроса комплексного ремонта придомовой территории. На сегодняшний день завершаются конкурсные процедуры по определению подрядчика, который выйдет на ремонтные работы. Средства выделены, в июле реконструкция дворов по улице Лермонтова должна начаться.

Помимо капитального ремонта инженерных сетей, асфальтового покрытия придомовой территории и подъездных путей, будут решены вопросы благоустройства и озеленения. Со временем при условии регулярного внесения оплаты за капремонт жильцами многоквартирных домов могут передвинуться и сроки реконструкции фасадов.

Ситуация находится под личным контролем Андрея Сухомесова, обо всех этапах предстоящей работы жильцы будут получать информацию в полном объёме.

Затем руководитель администрации побывал на бульваре Дружбы, где капитальный ремонт придомовой территории уже завершился. Жители домов, прогуливавшиеся у подъездов, поделились своими впечатлениями о новом облике и функционале своих дворов. Люди отмечают, что жить стало гораздо комфортнее и приятней, что родители и дети очень рады появившейся за домами дорожки для пеших прогулок, катания на велосипедах или скейтах.

Высказали жители бульвара и свои дополнительные пожелания, касающиеся регулирования выгула собак и организации дополнительных парковочных мест.