Японский университет Цукубы и СахГУ налаживают контакт

В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.



В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.

Впервые в Южно-Сахалинске прошел Кубок региона по легкой атлетике

В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.

Четыре сахалинских семьи победили в конкурсе «Семья года»

В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.



В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.

Следователи просят сахалинцев помочь в розыске без вести пропавшего мужчины

Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.



Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

Жители Холмска рассказали главе города, как им живется

21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.



21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.

Чехов-центр предлагает сахалинцам проголосовать за лучшую роль сезона

Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.



Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

При рождении пятого малыша сахалинцам будут дарить микроавтобусы

Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.



Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинцы смогут увидеть сотни работ японских художников

25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.



25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

Преподаватели Технического нефтегазового института СахГУ освоили передовые навыки индустрии

В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.



В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.

Сахалинцы могут делиться фактами коррупции с кадастровой палатой

Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.



Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.

Сахалинские «тигрята» провели свои Олимпийские игры

В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.



В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

В Охинском районе сохраняется высокая пожарная опасность

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.



Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

22 июня сахалинские полицейские почтут память погибших в годы ВОВ

Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Чиновник из Анивы ответит в суде за махинации

В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Почти одни плюсы: итоги социально-экономического развития Сахалина за пять месяцев

В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.



В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Сахалинскую красоту покажут в фотографиях от двух стран

25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.



25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

Коренные народы Сахалина покажут в Ногликах прикладное творчество

В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.



В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

Отдых участников православного лагеря на Сахалине разбавят казачьим духом

Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.



Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.

Сахалинец может сесть за экстремистские песни в соцсети

В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.



В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.