Четыре сахалинских семьи победили в конкурсе «Семья года»

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В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.
Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.
В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.
В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.
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В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Областной конкурс «Семья года», направленный на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, привлек очень увлеченные талантливые семьи, ведущие активный и здоровый образ жизни. Свои традиции, творческие и спортивные достижения они продемонстрировали в двух этапах конкурса: муниципальном и региональном.
Участниками областного этапа стали 18 семей из 11 муниципальных образований области. В финал Всероссийского конкурса вышли семьи, набравшие наибольшее количество конкурсных баллов.
По решению оргкомитета в номинации «Молодая семья» (возраст супругов до 35 лет) признана лучшей семья Флерко из Макарова. В семье четверо детей: две школьницы и близнецы, которым чуть больше года. Старшие дочери - неоднократные призеры школьных олимпиад и творческих конкурсов. Мама - председатель родительского комитета, еще она победитель районного конкурса «Самая Веселая мама», шахматного турнира, конкурса капитанов КВН, участница районного самодеятельного конкурса «Музыка цветов».
Победитель регионального конкурса в номинации «Многодетная семья» - семья Потехиных из Холмска, в которой воспитывают пятерых детей. Эта большая и дружная семья давно известна своими литературными и другими талантами не только в родном районе. Потехины - победители областного конкурса «Здоровая семья ХХI века»; победители областного конкурса в номинации «Творческая семья», участники областных слетов авторской песни «У Татарского пролива», районного конкурса «Папа может».
В номинации «Семья - хранитель традиций» по итогам регионального тура определены два финалиста - семья Резник (Поронайск) и семья Кравчук (село Некрасовка Охинского района). Семейные традиции здесь неразрывно связаны с национальной самобытной культурой коренных малочисленных народов Севера, традиционными промыслами и занятиями.
Все победители регионального конкурса представлены от Сахалинской области на финал Всероссийского конкурса «Семья года».
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.
Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.
В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.
В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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