Четыре сахалинских семьи победили в конкурсе «Семья года»

В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.

Областной конкурс «Семья года», направленный на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, привлек очень увлеченные талантливые семьи, ведущие активный и здоровый образ жизни. Свои традиции, творческие и спортивные достижения они продемонстрировали в двух этапах конкурса: муниципальном и региональном.

Участниками областного этапа стали 18 семей из 11 муниципальных образований области. В финал Всероссийского конкурса вышли семьи, набравшие наибольшее количество конкурсных баллов.

По решению оргкомитета в номинации «Молодая семья» (возраст супругов до 35 лет) признана лучшей семья Флерко из Макарова. В семье четверо детей: две школьницы и близнецы, которым чуть больше года. Старшие дочери - неоднократные призеры школьных олимпиад и творческих конкурсов. Мама - председатель родительского комитета, еще она победитель районного конкурса «Самая Веселая мама», шахматного турнира, конкурса капитанов КВН, участница районного самодеятельного конкурса «Музыка цветов».

Победитель регионального конкурса в номинации «Многодетная семья» - семья Потехиных из Холмска, в которой воспитывают пятерых детей. Эта большая и дружная семья давно известна своими литературными и другими талантами не только в родном районе. Потехины - победители областного конкурса «Здоровая семья ХХI века»; победители областного конкурса в номинации «Творческая семья», участники областных слетов авторской песни «У Татарского пролива», районного конкурса «Папа может».

В номинации «Семья - хранитель традиций» по итогам регионального тура определены два финалиста - семья Резник (Поронайск) и семья Кравчук (село Некрасовка Охинского района). Семейные традиции здесь неразрывно связаны с национальной самобытной культурой коренных малочисленных народов Севера, традиционными промыслами и занятиями.

Все победители регионального конкурса представлены от Сахалинской области на финал Всероссийского конкурса «Семья года».