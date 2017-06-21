Впервые в Южно-Сахалинске прошел Кубок региона по легкой атлетике

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.
Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.
В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.
В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.
|Архив новостей
|
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
Легкоатлеты трех возрастных групп выявили сильнейших в беге на 100, 200, 400, 800, 1 500, 3 000 и 5 000 м, 400 м с барьерами, а также в прыжках в длину, толкании ядра и метании копья.
- Этими стартами мы открываем новую станицу в истории островной легкой атлетики. Я желаю вам показать самые лучшие результаты и пусть победит сильнейший! - приветствовала участников соревнований заместитель председателя Федерации легкой атлетики Сахалинской области Татьяна Быкова.
У девушек 2002-2003 года рождения в финальном забеге на 100 метров первой финишировала Виолетта Крышина из Южно-Сахалинска (13,15 сек). 0,04 секунды победителю уступила холмчанка Диана Хлебородова. Тройку призеров замкнула южносахалинка Наталья Власенко (13,45 сек).
Среди девушек 16-17 лет на этой же дистанции с результатом 13,2 сек первенствовала Валерия Тепун. Софья Глухова из областного центра финишировала второй (14,04 сек). Бронзу завоевала Юлия Ким. Ее результат - 15,17 секунды.
В старшей возрастной группе на 100-метровке отличилась Евгения Свищева из Холмска. Она промчалась от старта до финиша за 12,64 сек. Второе время показала Анастасия Сухобокова. Спортсменка из Анивы проиграла победителю забега 0,26 сек. Третье место заняла южносахалинка Анна Галаева (14,52 сек).
У юношей 2002-2003 г.р. на дистанции 100 метров победу одержал спортсмен из областного центра Владислав Душевский (12,14 сек). Дмитрий Зимин из Макарова, финишировавший вторым, преодолел эту дистанцию за 12,29 сек. Призовую тройку замкнул Егор Свистун из Южно-Сахалинска (12,31 сек).
У юношей 16-17 лет на старт 100-метровки вышли два спортсмена. По итогам предварительного и финального забега победу праздновал Александр Кузмин. В его активе результат - 11,69 сек. Дмитрий Маляренко уступил победителю 0,45 сек.
У мужчин на «сотке» также состязались всего два спринтера. Кандидат в мастера спорта Павел Грищенко в квалификации преодолел дистанцию за 10,73 сек, а в финале улучшил свой результат до 10,59 сек. Никита Мещеряков пробежал дистанцию за 10,88 сек.
В беге на 200 метров в своих возрастных группах первые места заняли Алиса Платонова (Южно-Сахалинск, 26,99 сек), Валерия Тепун (Холмск, 27,92 сек), Евгения Свищева (Холмск, 26,36 сек), Владислав Душевский (Южно-Сахалинск, 24,92 сек), Александр Кузьмин (Южно-Сахалинск, 24,75 сек) и Павел Грищенко (Южно-Сахалинск, 22,60 сек).
На дистанции 400 м среди девушек 14-15 лет вновь не было равных Алисе Платоновой (1.00,53 сек). В средней группе победу праздновала южносахалинка Екатерина Рощина (1.02,03 сек). У женщин с результатом 1.00,14 секунды первой финишную черту пересекла Софья Коротынская.
На этой же дистанции у младших юношей первенствовал Егор Эберле из Корсакова. Результат его забега - 55,81 сек. В возрастной группе спортсменов 2000-2001 г.р. медаль высшей пробы завоевал Евгений Сергеев из областного центра (52,14 сек).
В беге на 400 м с барьерами «золотом» отметились Виолетта Крышина, Екатерина Рощина, Софья Коротынская и Егор Эберле.
В возрастной категории девушек 14-15 лет на дистанции 800 м отличный результат показала Мария Метраковская (2.24,00 сек). Она не только заняла первое место, но и выполнила норматив I спортивного разряда. Елена Шептицкая из областного центра первенствовала в возрастной группе девушек 2000-2001 г.р. (2.23,34 сек). У женщин не было равных Анастасии Вандышевой из Анивы. Она преодолела дистанцию за 2.36,56 сек.
У юношей младшей возрастной группы на этой же дистанции медаль высшей пробы заслужил Никита Гусев (2.12,39 сек). Евгений Сергеев преодолел этот отрезок за 2.04,78 сек и занял первое место среди юношей 16-17 лет.
На «длинных» дистанциях было отмечено небольшое количество участников. Тем не менее, награды нашли своих героев. Лучшие результаты Кубка островного региона показали:
1 500 м - Мария Метраковская (5.14,21 сек), Елена Шептицкая (5.04,63 сек), Юрий Кашпурович (4.30,22 сек), Алексей Прекраснов (4.24,75 сек);
3 000 м - Юрий Кашпурович (9.56,80 сек);
5 000 м - Максим Котов (16.50,50 сек).
В прыжковой дисциплине среди юношей 14-15 лет лучший результат показал макаровчанин Дмитрий Зимин. Пятая попытка и полет на 5,38 м принесли ему медаль высшей пробы. Дмитрий Гришин из Холмска занял первое место в возрастной группе спортсменов 2000-2001 г.р. (5,15 м). У мужчин первенствовал Владислав Федосов из Южно-Сахалинска. В своей лучшей попытке он улетел на 6,13 м.
В метании копья среди младших девушек дальше всех снаряд послала Елизавета Рощина - 20,20 м. Валерия Колодяжная, выступающая в категории спортсменов 2000-2001 г.р., успешно использовала четвертую попытку. Результат 32,43 м принес ей медаль высшей пробы. У женщин не было равных Марине Чим. Дальность полета копья, запущенного спортсменкой в третьей попытке, составила 35,77 м.
В толкании ядра у девушек отличилась Валерия Колодяжная (9,69 м), а у женщин - Анжелика Десятова (8,91 м). У юношей возрастной группы 14-15 лет толкнуть ядро отважился Дмитрий Зимин. Его результат - 10,78 м.
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.
Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.
В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
25 июня в музее книги Чехова откроется совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Ногликах с 8 по 11 июля в краеведческом музее пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Участники молодежного православного палаточного лагеря «Берег притяжения» в селе Дуэ Александровск-Сахалинского района познакомятся с казачьей культурой. Наполнить жизнь фольклором поможет участие гостей из Москвы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе лагеря.
В Аниве направлено в суд уголовное дело по факту совершения преступления, направленного на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
«Сахалинэнерго» организовало стажировку работников действующей Сахалинской ГРЭС на Сахалинской ГРЭС-2, которая строится в Томаринском районе. Как сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании, такие стажировки теперь станут постоянными.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru