Впервые в Южно-Сахалинске прошел Кубок региона по легкой атлетике

В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.

Легкоатлеты трех возрастных групп выявили сильнейших в беге на 100, 200, 400, 800, 1 500, 3 000 и 5 000 м, 400 м с барьерами, а также в прыжках в длину, толкании ядра и метании копья.

- Этими стартами мы открываем новую станицу в истории островной легкой атлетики. Я желаю вам показать самые лучшие результаты и пусть победит сильнейший! - приветствовала участников соревнований заместитель председателя Федерации легкой атлетики Сахалинской области Татьяна Быкова.

У девушек 2002-2003 года рождения в финальном забеге на 100 метров первой финишировала Виолетта Крышина из Южно-Сахалинска (13,15 сек). 0,04 секунды победителю уступила холмчанка Диана Хлебородова. Тройку призеров замкнула южносахалинка Наталья Власенко (13,45 сек).

Среди девушек 16-17 лет на этой же дистанции с результатом 13,2 сек первенствовала Валерия Тепун. Софья Глухова из областного центра финишировала второй (14,04 сек). Бронзу завоевала Юлия Ким. Ее результат - 15,17 секунды.

В старшей возрастной группе на 100-метровке отличилась Евгения Свищева из Холмска. Она промчалась от старта до финиша за 12,64 сек. Второе время показала Анастасия Сухобокова. Спортсменка из Анивы проиграла победителю забега 0,26 сек. Третье место заняла южносахалинка Анна Галаева (14,52 сек).

У юношей 2002-2003 г.р. на дистанции 100 метров победу одержал спортсмен из областного центра Владислав Душевский (12,14 сек). Дмитрий Зимин из Макарова, финишировавший вторым, преодолел эту дистанцию за 12,29 сек. Призовую тройку замкнул Егор Свистун из Южно-Сахалинска (12,31 сек).

У юношей 16-17 лет на старт 100-метровки вышли два спортсмена. По итогам предварительного и финального забега победу праздновал Александр Кузмин. В его активе результат - 11,69 сек. Дмитрий Маляренко уступил победителю 0,45 сек.

У мужчин на «сотке» также состязались всего два спринтера. Кандидат в мастера спорта Павел Грищенко в квалификации преодолел дистанцию за 10,73 сек, а в финале улучшил свой результат до 10,59 сек. Никита Мещеряков пробежал дистанцию за 10,88 сек.

В беге на 200 метров в своих возрастных группах первые места заняли Алиса Платонова (Южно-Сахалинск, 26,99 сек), Валерия Тепун (Холмск, 27,92 сек), Евгения Свищева (Холмск, 26,36 сек), Владислав Душевский (Южно-Сахалинск, 24,92 сек), Александр Кузьмин (Южно-Сахалинск, 24,75 сек) и Павел Грищенко (Южно-Сахалинск, 22,60 сек).

На дистанции 400 м среди девушек 14-15 лет вновь не было равных Алисе Платоновой (1.00,53 сек). В средней группе победу праздновала южносахалинка Екатерина Рощина (1.02,03 сек). У женщин с результатом 1.00,14 секунды первой финишную черту пересекла Софья Коротынская.

На этой же дистанции у младших юношей первенствовал Егор Эберле из Корсакова. Результат его забега - 55,81 сек. В возрастной группе спортсменов 2000-2001 г.р. медаль высшей пробы завоевал Евгений Сергеев из областного центра (52,14 сек).

В беге на 400 м с барьерами «золотом» отметились Виолетта Крышина, Екатерина Рощина, Софья Коротынская и Егор Эберле.

В возрастной категории девушек 14-15 лет на дистанции 800 м отличный результат показала Мария Метраковская (2.24,00 сек). Она не только заняла первое место, но и выполнила норматив I спортивного разряда. Елена Шептицкая из областного центра первенствовала в возрастной группе девушек 2000-2001 г.р. (2.23,34 сек). У женщин не было равных Анастасии Вандышевой из Анивы. Она преодолела дистанцию за 2.36,56 сек.

У юношей младшей возрастной группы на этой же дистанции медаль высшей пробы заслужил Никита Гусев (2.12,39 сек). Евгений Сергеев преодолел этот отрезок за 2.04,78 сек и занял первое место среди юношей 16-17 лет.

На «длинных» дистанциях было отмечено небольшое количество участников. Тем не менее, награды нашли своих героев. Лучшие результаты Кубка островного региона показали:

1 500 м - Мария Метраковская (5.14,21 сек), Елена Шептицкая (5.04,63 сек), Юрий Кашпурович (4.30,22 сек), Алексей Прекраснов (4.24,75 сек);

3 000 м - Юрий Кашпурович (9.56,80 сек);

5 000 м - Максим Котов (16.50,50 сек).

В прыжковой дисциплине среди юношей 14-15 лет лучший результат показал макаровчанин Дмитрий Зимин. Пятая попытка и полет на 5,38 м принесли ему медаль высшей пробы. Дмитрий Гришин из Холмска занял первое место в возрастной группе спортсменов 2000-2001 г.р. (5,15 м). У мужчин первенствовал Владислав Федосов из Южно-Сахалинска. В своей лучшей попытке он улетел на 6,13 м.

В метании копья среди младших девушек дальше всех снаряд послала Елизавета Рощина - 20,20 м. Валерия Колодяжная, выступающая в категории спортсменов 2000-2001 г.р., успешно использовала четвертую попытку. Результат 32,43 м принес ей медаль высшей пробы. У женщин не было равных Марине Чим. Дальность полета копья, запущенного спортсменкой в третьей попытке, составила 35,77 м.

В толкании ядра у девушек отличилась Валерия Колодяжная (9,69 м), а у женщин - Анжелика Десятова (8,91 м). У юношей возрастной группы 14-15 лет толкнуть ядро отважился Дмитрий Зимин. Его результат - 10,78 м.