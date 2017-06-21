Японский университет Цукубы и СахГУ налаживают контакт

В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.

Университет Цукубы расположен в одноимённом городе всего в 45 минутах езды от центра Токио и первоначально выпускал только педагогов. Сейчас это многопрофильный университет, который насчитывает 9 факультетов и институтов.

Японский вуз имеет академические партнёрские отношения с 316 университетами и институтами в 61 стране, в том числе и в России. Помимо этого, там обучается свыше 2 500 студентов из более чем 100 стран мира.

Встреча представителей Сахалинского государственного и Цукубского университетов прошла впервые и носила ознакомительный характер. Университеты обменялись информацией о своей научно-исследовательской и образовательной деятельностях. Кроме того, в ходе встречи были подняты вопросы отношений СахГУ и вузов Кореи, Китая и Японии, возможных программ по обмену студентами и реализации совместных научных проектов.

Представители обоих университетов выразили надежду на скорое и плодотворное сотрудничество, обменялись контактами и символическими подарками. За время пребывания в островной столице делегация планирует посетить биотехнопарк, археологический музей СахГУ и краеведческий музей.